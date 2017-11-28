〈中部〉中高齡人力資源僱用獎勵 百人順利就業

2017-11-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府勞工局首創推出中高齡人力資源再運用僱用獎勵，已協助百人就業，甚至有多名六十四歲成功就業者，明年將再編四百五十萬元續推，盼有更多中高齡者順利進入職場就業。

勞工局就業服務處長傅晶如指出，台中市目前中高齡勞動人口約有四十七萬六千餘人，目前就業中有四十六萬七千餘人，考量高齡化社會來臨，中高齡勞動需求增，去年起率先訂定「中高齡人力資源再運用僱用獎勵作業要點」。

傅晶如指出，企業單位進用四十五歲以上到六十五歲的中高齡勞工，如僱用勞工局推介中高齡求職者，持續僱用滿三個月全時工作者，每月獎勵基本薪資二萬一千零九元，部分工時工作者，依工作時數每月獎勵最高一萬元，獎勵期間最長六個月。

勞工局統計，獎勵措施推出迄今已有近百家企業僱用超過百名中高齡者就業，且獎勵僱用期滿仍持續在職比率達七成以上。

傅晶如指出，獎勵的行業別包括電子零組件製造業、電腦電子產品、餐飲業等十二大類別，目前成功推介的中高齡就業者以進入餐飲、批發業及機械設備業最多，其中甚至有多名六十四歲的中高齡者重返職場，顯示鼓勵確有效益。

勞工局明年續編四百五十萬元

勞工局長黃荷婷指出，台中市中高齡勞動力人口為全國第四高，明年將持續編列四百五十萬元辦理該項計畫，盼營造友善中高齡者的就業環境；勞工局也將開發更多適合中高齡者的工作機會，持續鼓勵企業讓中高齡者的經驗優勢再度活躍於勞動市場。