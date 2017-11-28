〈中部〉外埔畜殖場惡臭擾民 台糖110年改善

2017-11-28

困擾后里、外埔居民 立法院副院長蔡其昌會勘

〔記者張軒哲／台中報導〕外埔區是明年的花博三大園區之一，地處外埔與后里交界的台糖外埔畜殖場，採傳統開放式畜舍養殖豬隻，廿餘年來糞尿惡臭困擾后里、外埔居民，成為當地嫌惡設施。立法院副院長蔡其昌廿七日前往會勘，了解台糖規劃外埔畜殖循環園區計畫內容，包括整體畜舍改建、廢水處理設施、沼氣中心及防疫設施等，落實循環經濟及綠色能源理念。

外埔畜殖場成立於民國八十五年，目前肉豬飼養數仍有一萬八千至二萬三千頭之間，數十年來有著嚴重的豬糞味空氣污染問題，讓當地外埔三崁里、后里太平里居民不堪其擾。

三崁里長紀良章指出，里內有五個鄰，長年飽受臭味之苦，尤其吹南風，靠近后里的住戶都聞得到臭味。盧姓鄰長說，早期畜殖場剛設立，周邊綠美化的樹林尚未茂密，家戶門窗緊閉，嚴重影響生活品質。

蔡其昌指出，自己還親赴高雄阿蓮視察現代化養雞場，環境皆無臭味，用密閉式的養殖環境，加上排泄物沼氣的發電，透過循環經濟的方式，不用再擔心臭味擾民，更可以充分利用所有的資源。未來不再是蓋豬圈，而是蓋房子給豬住，給動物舒適空間和乾淨的環境，排泄物集中直接到地底下，透過地底的運送，再轉化給農民使用，他會在立法院全力支持預算，用二年的時間施作，環境臭味可以逐月逐日的改善。

台糖：斥資8億多 將有效改善環境臭味

台糖公司副總經理王國禧表示，外埔畜殖循環園區計畫，總經費約八億多元，已計畫周遭建立十七公頃隔離綠帶，防止異味飄散及淨化空氣，依改建進度減少飼養頭數，並持續於飼料及飲水中添加環保除臭配方，減少異味。將採取最先進的水濂密閉式豬舍，可有效阻擋臭味外溢；共編列八億多元預算，年底送立院審查，預計一一○年全面完工。