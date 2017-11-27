〈南部〉三大彩繪村 現況各不同

2017-11-27

〔記者黃文瑜／台南報導〕台灣各地彩繪村紅極一時，讓許多聚落紛紛在牆上塗鴉吸引觀光客，善化胡厝寮彩繪曾被美國CNN報導稱讚是美景，大內石子瀨龍貓彩繪村，則是以逼真龍貓畫作聞名，一夕爆紅，但也曾面臨創作版權、千篇一律卡通人物、畫作缺乏在地特色，最後被形容為「氾濫的彩繪村」，不再引人注目，網路聲量降低，如何再創話題是此時彩繪村面臨的新挑戰。

胡厝寮人潮稍減 有香港劇組來拍片

「以前胡厝寮彩繪村假日像刈香」，胡家社區發展協會總幹事毛新石說，現在比較有品質，拍照不用等太久，但也不至於完全退燒，他認為是「客群不同」，以前的客層比較年輕，並以散客居多，現在是搭遊覽車來玩的里民活動，拍照打卡的機會相對比較少，當然不像以前有網路宣傳比較紅，但最近有香港劇組來拍片，希望能再創話題，吸引國外觀光客。

曾博揚：客群改變 無創新恐被淘汰

石子瀨社區發展協會理事長曾博揚也坦言，來看龍貓客群改變了，所以人看起來少很多，但是彩繪村滿足於現在的狀態，確實會被淘汰。他指出，台灣人的旅遊習慣是觀光就要買東西，沒有買就不好玩，僅是居民在路邊做小生意缺乏規劃，遊客買農產品、醬菜也有限，因此除畫作題材需與在地結合外，未來也可以發展在地農特產的文創商品，推行在地風味餐，不和居民搶生意，觀光客也會對地方產生不一樣的情感，而非走馬看花。

復興里眷村彩繪 有特色遊客穩定

在諸多彩繪村中，永康復興里的眷村彩繪算是較成功的案例，因地處眷村，所有畫作都和老兵有關，軍人迷彩散佈在整個彩繪村裡，創作三年多來遊客量相對穩定，並且有增加趨勢，居民也持續作畫。復興里長李鎮國說，這是社區的特色，要講的就是老兵故事，只要遊客到這裡，就可以了解這個地方的文化背景，整個規劃就是「老兵文化復興園區」，沒有生意、卻有故事，畢竟文化的深度與內涵才禁得起時間的考驗。