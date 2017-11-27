〈南部〉大內龍貓彩繪村爆紅 噪音垃圾惹鄰怨

2017-11-27

〔記者黃文瑜／台南報導〕「拍照請小聲！」「請勿丟垃圾！」台南大內彩繪「龍貓公車站」，一度成為爆紅打卡熱點，但觀光客帶來人潮，卻也衝擊到居民原本的寧靜生活，美麗的彩繪與警告的標語並存情形，在小小村子充滿大大矛盾。

安寧受打擾 立警告標語

大內龍貓公車站是由Kevin與Eva夫妻聯手打造，因為Eva的媽媽幫人帶小孩，想讓小孩開心，就在矮牆上畫了與小朋友身高差不多的貓熊「圓仔」。結果被鄰居小孩發現，吵著要和「圓仔」拍照，還希望Eva夫妻也幫他們家畫一幅，後來愈來愈多鄰居來拜託，創作大多以龍貓為主，到現在已經有二十多幅畫作。

「大內龍貓公車站」為此成為爆紅景點，至今假日遊客仍絡繹不絕，遊覽車團爭相參觀，為當地帶來人潮，原本只有長輩的小聚落突然熱鬧了起來，假日婆婆媽媽在路邊賣水果、番薯和手工醃漬食品，但這股熱鬧景象，卻也帶來另一種負面衝擊，有人質疑版權問題，讓創作者趨於低調，而觀光客帶來的噪音及垃圾問題，讓居民困擾與反感。

有居民從一開始就反對彩繪，認為遊客影響出入不方便，如果他家附近聲響太大，會毫不客氣大聲斥喝遊客安靜，一些警告標語也因此而起。

石林里長說，曾有過因Kevin畫了一隻大象，反對者騎車經過跌倒，聲稱見到大象顯靈，象鼻掃到車子才讓他跌倒，擔心大象傷害村子裡的人，要求把大象擦掉阻止作畫。

帶來商機 也帶來矛盾

居民表示，一開始有彩繪，大家會注意門面整理環境，但遊客進來也伴隨垃圾，遊客走後都要自己撿，其實很無奈。假日遊客出遊放鬆心情，小朋友在巷弄中追逐嬉戲，有時看到漂亮的畫作太興奮拍照也會比較大聲，影響午休，警告牌子因此立起。

有人不以為然，但也有人表示支持，認為觀光就是這樣，有了人潮，就有商機，可以在路邊賣農產，也有年輕人租老舊三合院，設置咖啡座，賣起飲料，一個彩繪村，有矛盾也有忍讓，但如何創造雙贏？恐怕有待時間考驗。