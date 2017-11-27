〈南部〉寶來花賞溫泉公園 12月開放體驗

2017-11-27

1日至17日可體驗手足湯

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄拚觀光，近期有兩處景點將完工開放，包括六龜「寶來花賞溫泉公園」、岡山「崗山之眼園區」，觀光局希望除了吸引國內旅客造訪外，也能成為國外自由行旅客的必遊景點。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，六龜有珍貴的自然美景，包括十八羅漢山、茂林國家風景區、彩蝶谷、美輪山等，一年四季景致都別有風味，春季有陣雨樹、夏季時彩蝶紛飛、入秋後適合到寶來不老泡湯、冬季最吸引遊客的就是盛開的梅花。

六龜新景點 12月23日開園

二○○九年莫拉克風災重創六龜溫泉業，觀光局近年輔導在地旅館及民宿合法化，目前已有十三家准予開發，將可取得旅館業登記證，觀光局同時進行溫泉資源探勘，今年七月底終於鑽探到穩定的溫泉水源，已有六家業者申請用水及佈設共用配水管。

觀光局指出，備受期待的「寶來花賞溫泉公園」，也將於十二月二十三日正式開園，十二月一日至十七日，將先開放民眾入園體驗手足湯，可望帶動六龜的觀光風潮。

崗山之眼園區 明年2月開放

另一個即將於明年二月開放的，是剛獲得背包客聖經「孤獨星球」推薦的「崗山之眼園區」，園區位於小崗山，是高雄第一座天空廊道，主塔柱高約四十．五公尺，以二十四條吊索連接，造型特殊。

但是最近網路流傳崗山之眼的照片，網友質疑附近山坡遭開發，是否會對環境造成傷害？

曾姿雯澄清說，崗山之眼以低度開發，施工前已完成地質安全評估，並邀請結構技師公會協助審查完成水土保持。

天空廊道 獲孤獨星球推薦

觀光局並強調，崗山之眼園區種植台灣欒樹、苦楝等原生種喬木超過三百株，加上自然排水的草皮與透水鋪面，將有效保護山坡地。

曾姿雯說，去年來台旅客一○六九萬人次，近八成是自由行旅客，可見自由行已成旅遊主流，高雄這兩處新景點，預計可吸引更多的國外自由行旅客。