〈南部〉灌溉溝渠種電 屏東新園百農民反對

2017-11-27

憂影響地價及反光、漏電等疑慮

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為響應政府推廣綠能，屏東農田水利會計畫在新園及萬丹地區灌溉溝渠設置挑高光電板，昨天新園鄉田洋村舉行說明會時，引來百餘位農民群起反對並遞交陳情書，這是繼萬丹區之後，第二個受到阻力的地區，水利會表示，將持續溝通。

屏東農田水利會為日前出租溝渠空間予光電業者供裝設光電板，但事前未溝通，重機具進駐動工後，引發居民巨大反彈聲浪。

屏東水利會昨天到新園鄉田洋村向鄉親說明，但居民還在氣頭上，指責水利會還沒施作太陽能板，因重機具施工已經造成部分農損，未來作好後還會影響出入，對於太陽能板的反光及漏電等疑慮，也未消除，甚至會因為光電板的設置而影響地價，他們強烈反對，水利會只要一動工，就會抗爭到底。

鄉代會副主席林太平指出，非浮動式光電板首先影響的就是排洪，水利會不思疏濬，卻要圍起田洋村所有溝渠架設光電板，一旦架設後，當地地價勢必下滑，水利會不該把歪腦筋動到灌溉溝上。

水利會︰有解決前例 將持續溝通

水利會表示，此舉是為配合政府政策而架設綠能板，居民大部分的疑慮，其實都有完善解決的前例，例如會預留至少五公尺供機具疏濬，昨天受限現場陳情及時間關係，無法一一說明，會再持續向地方溝通。