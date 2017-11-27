〈南部〉活的博物館 詩詞進駐百年古宅

2017-11-27

醫界詩人曾貴海 獲客家貢獻獎

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前台灣社副社長曾貴海是醫界知名「詩人」，今年他獲客委會「終身貢獻獎」，配合科技部為佳冬鄉打造「活的博物館」計畫，昨天他的詩詞、手稿和照片集等進駐百年歷史的張阿丁古宅（簡稱張家商樓）開展，曾貴海謙虛地說，只是盡力為客家、為社會、為這個時代和出生的地方作點事情。

張家商樓展出手稿、照片集等

佳冬有「古蹟之鄉」美譽，六根庄（六根、佳冬村合稱）有楊家祖堂、西柵門、蕭家古厝及張家商樓等縣定文化資產，還有不少未登錄但有文資潛力的資產；豐富人文造就仁心醫者，六根庄有「醫師庄」別稱，出生佳冬的曾貴海，其祖厝開始的五百公尺街道，二戰後就出了廿五名醫師，附近的林氏至今則有七十餘位醫師，曾貴海打趣地說「沒遇到醫生比較難」。

還有古蹟小旅行 小朋友賽書法

現年七十二歲的曾貴海是胸腔內科醫師，至今仍懸壺濟世，醫人更要醫心，他熱愛用筆創作療癒人心，不僅成立詩社，還創辦雜誌推廣文學運動，文字間充滿真摯情感，關懷土地也促使他投入社會運動，除擔任台灣社副社長，發起搶救倒塌的張家商樓行動，後來經修復列入縣級歷史建築，昨天開展，茄冬文史協會在古蹟中導覽小旅行，小朋友則是寫詩詞賽書法，相當熱鬧。

曾貴海表示，「終身貢獻獎要獻給佳冬」，他將二十多本書的手稿及社會運動經歷，還有歷來社區資產活化的影像、舊照片供開展，邀請所有人來體驗佳冬之美。

縣府文化處長吳錦發表示，擁有豐富史蹟的佳冬鄉適合推動「活的博物館」，豐沛歷史紋理透過社造鮮明呈現，打造融入真實族群生活與社區的概念。