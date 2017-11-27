〈台北都會〉北捷開新公司 政風處：廉政平台不介入

2017-11-27

〔記者黃建豪／台北報導〕台北車站C1D1雙子星開發案明年三月將重新招商，百分百官股的台北捷運公司卻擬成立新公司，自組團隊參與標案，被議員質疑球員兼裁判，雖台北市長柯文哲一再強調會組成「廉政平台」確保公正性，但實際詢問發現，北市政風處與柯不同調，表示廉政平台只是提供法律方面的反貪、防弊諮詢，並不會介入北捷公司成立公司一事。

雙子星開發案招商，將由台北市政府捷運工程局負責，但北市府與捷運局持有北捷公司七成三股份，而北捷公司規劃趕在明年三月前，先成立新的物業開發及管理公司，並連續編列五十億元預算，持股二成五組成投資團隊投標雙子星案，今年十月規劃曝光後，讓台北市議員李慶元、徐弘庭強烈反對，批評市府「自導自演」，甚至有圖利參與團隊企業的嫌疑。

對此，柯文哲多次強調，會成立廉政平台，將所有資料都上網，一切公開透明，供外界監督。

然而，廉政平台雖是由捷運局政風處與廉政署、台北地檢署共同成立的橫向聯繫監督機關，但捷運局政風處說明，廉政平台只是提供法律方面的反貪、防弊諮詢，並確保公務員與投標企業間的公平性，並不會干涉北捷是否成立公司。

政風處蔣明宗說明，廉政平台是去年十二月廉政署實施的計畫，讓機關若有需要，可設置廉政平台針對個案做處理，而雙子星案的廉政平台早在今年四月就成立，平均兩個月開一次會，對北捷公司要籌組團隊或成立新公司都不會介入， 那跟廉政平台沒關係。

蔣明宗強調，廉政平台只是要保證公務員公正執行職務，不管到時誰來參與雙子星標案，他們都會站在一致的立場做審查，不會偏袒哪一方。