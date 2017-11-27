〈台北都會〉舊廈門街派出所 納入老房子運動

2017-11-27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕位在北市中正區的歷史建築「舊廈門街派出所」（川端町派出所），二○一一年警察局移交給環保局後，閒置至今。台北市長柯文哲日前在市政會議上指示，將「舊廈門街派出所」納入老房子文化運動計畫，協助媒合廠商。環保局長劉銘龍表示，若無法找到接手單位，會在二○一九年度預算中編列修復經費，未來作為地方文史中心使用。

「舊廈門街派出所」建於一九三六年，為日治時期台北南警察署所屬的川端町警察官吏派出所，戰後改名為廈門街派出所；建物呈現當時興起的現代主義風格，是台北市一九三○年代興建的派出所建築代表性案例，二○一一年由警察局移交給環保局，二○一五年公告登錄為「歷史建築」。

環保局長劉銘龍說，本打算把「舊廈門街派出所」作為清潔隊分隊使用，結果發現是危樓，因文資團體認為具有文資價值，要求保留，後指定為歷史建築。

劉銘龍說，目前請文化局協助，加入老房子運動，倘若半年後還是沒找到接手廠商，仍會編列二○一九年度預算進行修復，規劃作為地方文史中心，目前預估修復經費一千五百萬元到一千八百萬元。

「老房子文化運動」透過民間資金與創造力協助修繕老屋，文化局文化資產科長王秉五說明，「舊廈門街派出所」的等標期到明年三月，之後會根據廠商的招標文件，包含再利用計畫、修復計畫等，挑選出最具獨特創意的單位。