〈台北都會〉嬰幼兒擴大施打疫苗 診所醫師怨被當戶所

2017-11-27

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今年擴大施打嬰幼兒輪狀病毒、肺炎鏈球菌疫苗對象，但有醫師表示，衛生局要求診所配合政策行事，但未增加持平費用於貯存疫苗、聘請人力的成本，導致診所還須自掏腰包，若錯打非設籍北市民眾，更要賠償疫苗費，後續登錄手續也十分繁瑣、行政流程耗時，打一劑疫苗最多可看五個病人，不滿被充當「戶政機關」確認身分幫忙做業績。

衛局：醫療行政成本須回歸中央

對此，衛生局疾病管制科長陳少卿僅說，北市一直視診所為合作好夥伴，但數十年來醫療行政成本並無改變，必須回歸中央；至於是否能視防疫為優先，再予以投注更多經費？他說，不能化約為疫苗政策的問題，此外，登錄接種資訊，方便未來追蹤，這是統一要求，不是北市才有的規定。

一位不具名診所醫師表示，衛生局要診所配合行事，卻不給付對等費用，為貯存疫苗，還要自備不斷電專用冰箱，若溫控不符標準，也會挨罰；此外，施打疫苗前，對象是否曾施打、是否設籍北市，須向衛生局先查核，宛如「戶政機關」，在人力吃緊的情況下，錯打外縣市民眾，甚至要賠償疫苗費用，依據公部門採購費用算下來，錯打一劑至少賠六、七百元，特別是嬰幼兒較不受控，不是每位都能成功施打，要是疫苗報廢只能自行吸收成本。

該名醫師也說，除了查核對方身分，還要衛教諮詢，打一次疫苗，可以看三至五個病人，事後還要登錄諸多資訊，行政流程複雜；診所對提升施打率絕對是一大助力，但主管機關卻老神在在，未多加考量診所的額外負擔，「好像做得愈好，愈覺得應該」。

另一名診所醫師則說，一劑疫苗平均成本要價五百至六百元，掛號費收一百元，根本杯水車薪；尤其施打還要拚業績，被拿來與衛生所競爭，民眾也會詢問為何診所收取掛號費，而衛生所卻不需要，但其所有開支都是政府經費，也不像診所在平日晚上或假日有開業，診所卻要自行另聘人力，填補民眾接種疫苗的需求。

中華民國基層醫療協會理事長劉家正表示，基層診所願意扮演公衛政策的推手，並非為了賺錢，但給付費用應當打平開銷，至少不要做賠本生意。診所究竟有無自行上網查核並判斷是否具施打資格的權限？並無明文宣示，雖然市府口頭曾說可以，但實際上多數診所還是致電公部門查詢，由其下判斷，卻也相當耗時，更增加人力負擔。

他說，若逢公部門下班或休假，診所更找不到人查核，因此重新檢討現行制度，建立一套嚴謹、清楚的標準，並簡化作業流程，便於診所遵循，迫在眉睫。