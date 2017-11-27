〈台北都會〉北市再生專案落日 16私有市場改建落空

2017-11-27

市府：改建困難 暫無後續計畫

〔記者鍾泓良／台北報導〕前市長郝龍斌推老舊公寓更新專案、老舊市場再生專案等高容積獎勵方案。老舊市場改建方案於十一月廿二日落日，十六處私有市場全數陣亡，無一處改建。都發局表示，十六處市場中，僅有信義松甫市場及士林雨農市場曾進入都市計畫程序，但均因都市計畫變更回饋過高、所有權人整合困難，都無法改建；對於將有後續計畫？都發局坦言，私有市場改建非常困難，暫無後續計畫。

僅松甫、雨農曾進入都市計畫程序

北市府於民國九十九年提出老舊市場再生專案祭出高容積，規定法定容積兩倍為上限，且不得超過五○○％，並要求須在七年內取得建造執照開工。十六個市場僅信義區松甫、北投區自強、中山區北安及士林區雨農市場的所有權人申請專案，而又只有松甫及雨農市場曾進入都市計畫程序。

回饋過高 所有權人整合困難

都發局坦言，私有市場難改建的主因為公共設施用地，卻又屬於私人產權；若要做開發，就須都計變更，但往往回饋比率過高，若市場用地變更為商業區須回饋土地四十％、變更成住宅區須回饋卅％，導致所有權人無利可圖、案子胎死腹中。但都發局說，這屬於中央「都市計畫法」，市府也無從協助。

此外，市府想要用公辦都更，也因為毫無公有地，市府無法主導。都發局說，祭出高額容積也無法更新的話，就只能繼續等待，看住戶是否整合意願會更高。

市場處則回應，私有市場屬於公共設施的市場用地，而後來賣給攤商及所有權人，產權不屬於市場處，因此也無從表達意見。但市場處說，傳統市場式微後，許多私有市場都想變更為住宅區或商業區，但若是所有權人坐享變更收益，卻不願意回饋，那也是怪怪的。

里長：若公辦都更 有機會推動

在地中行里長林美君表示，松甫市場當初是由民眾自己找建商，但也因都更產生分歧，已無互信基礎，認為如果是政府跳下來主持公辦都更，那可能還有推動機會。不過，記者發現，市場處也曾公布北市府一○四年核定的促參投資計畫書，亦將松甫市場ＢＯＯ（Build興建—Operation營運—Own擁有，配合國家政策，民間機構自備土地及資金興建營運，並擁有所有權）案辦理都市更新審議，但迄今也無下文。

北市府也於九十九年推動老舊公寓專案，祭出最高可達兩倍的法定容積。但根據都更處統計，總共有六十八案掛件，其中有三案開工，只有一案即將完工。對此，都更處解釋，老舊公寓專案須經過都市計畫委員會、都市更新委員會及都市設計審議委員會三個委員會，因此審議時間非常冗長；但也因為沒有落日條款，所以可以逐年消化。