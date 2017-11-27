〈台北都會〉談預算 朱立倫左諷陳景峻右駁周錫瑋

2017-11-27

〔記者葉冠妤／新北報導〕下屆新北市長選舉，衍生前後任的新北（台北縣）首長口水戰！對於前縣長周錫瑋日前指稱新北市的預算是台北縣的兩倍，但建設卻落後，市長朱立倫昨在國民黨黨慶活動中，強調新北市預算與升格前一樣，「一塊錢都沒有增加」，朱也暗批台北市副市長陳景峻用「台北市觀點」看新北市。

朱立倫在黨慶活動致詞時，先誇周錫瑋擔任台北縣長時的貢獻，讓升格後的新北市建設得以突飛猛進，但朱立倫話鋒一轉，表示因為財政收支劃分法遲未通過，新北市升格前、後的預算「一模一樣，一塊錢都沒有增加」，但他執政七年來仍全力推動各項基礎建設，似乎在回擊周錫瑋日前的批評。

另外，也有意參選新北市長的民進黨陳景峻，日前批評新北市舉債，朱立倫也說，「不像有一些過去在新北市、現在到台北市服務的人，站在台北市觀點，以超過兩倍以上的資源來嘲笑我們。」

新北市新聞局長張其強事後補充說，在升格前的台北縣時期，包含廿九個鄉鎮市在內，台北縣政府歲出預算是一四四七億元，升格成為新北市之後，歲出預算一五五○億元，表面上增加約一百億元，但扣除國立高中職在內等原屬中央業務，改由新北市承接的，以及償還勞健保、公教優惠存款債務每年約九十億元，這些在改制之前由中央負擔的預算後，新北市的實際歲出和台北縣時代比較，反而減少約卅億元。