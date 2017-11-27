〈台北都會〉新北私佔公有地收回 打造29處公園

2017-11-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區光復國小附近一處公有地，長期被民眾非法佔用、景觀凌亂，市府工務局推動「點亮美樂地」專案，拆除佔地的違建物，並依原地形、地貌闢建成特色公園，命名為「富貴綠地」，昨天啟用，小小兵卡通造型的溜滑梯也亮相，吸引小朋友搶先體驗，玩得不亦樂乎。

市長朱立倫表示，新北市許多公有地長期被佔用，被用來搭違建、經營收費停車場、種菜等，例如樹林區一處四百多坪的公有地，市價高達兩億元，被私人佔用後興建停車場，工務局透過「點亮美樂地」專案把違建全部清除，還地於民。

「富貴綠地」啟用 社區孩童樂翻

朱立倫強調，「這些公有地是屬於全民財產」，市府積極收回並活化公有地，全市已開闢廿九處綠地公園，總面積達八萬七千平方公尺，設置共融性遊具，提供社區小朋友多元有趣的遊樂空間。

市府新建工程處處長詹榮鋒指出，「富貴綠地」位於板橋區埔墘重劃區一帶，土地使用分區是公園用地，部分土地遭長期佔用，興建鴿舍、車棚，周邊還有大片菜圃，環境髒亂、孳生蚊蠅，工務局納入「點亮美樂地」專案，與佔用戶溝通協調後拆除違建物，廣邀民眾參與設計，設置景觀、休憩、遊樂等設施，打造為特色公園。

詹榮鋒說，「富貴綠地」面積一千一百卅四平方公尺，為保留原始地貌，利用基地高低落差進行景觀分區配置，公園上層規劃體健設施與搖搖馬，下層有多功能休憩草坡及階梯狀花台，並施作高二．七公尺、長五．六公尺的童趣溜滑梯，材質為磨石子，一旁設置攀爬網及跳格子，訓練孩童的手腳協調能力，全區以無障礙坡道串聯，滿足各年齡層需求，工程費七百八十萬元。

昨天啟用儀式上，地方人士一起搓湯圓，象徵圓滿，小朋友打扮成卡通人物小小兵，從小小兵彩繪滑梯溜下來，洋溢開心笑容。