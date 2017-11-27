〈北部〉獲新芽助學7年 醫師鼓勵弱勢童

2017-11-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣慈濟基金會針對全國弱勢家庭學生，每年都頒發慈濟新芽獎學金助學，昨針對花蓮地區八百多名學生頒發，同時邀請過去曾連續七次獲獎，今年才從慈濟醫學系畢業的張天霖分享經驗，他說，「經濟」、「家庭」是無法自己選擇的，有時候甚至需要外界的協助，機會不是隨時隨地都有，要好好把握，抓住改變未來的機會。

慈濟基金會指出，「慈濟新芽獎學金」二○○七從花蓮啟動，至今十一年、遍及北中南東各地區，甚至也關心離島澎湖、金門的貧苦學子們，今年全國一共九千三百多位學子獲獎，累積至今全國累計逾五萬名學子受惠，希望透過獎學金鼓舞這群在逆境中的學子們，能用心向學、積極學習、提升自信。

醫學系畢業、目前在慈濟醫院服務的張天霖說，從小看著父母辛苦工作，家庭經濟並不太好，想要改變家庭經濟，他知道自己能做的就是好好念書。「出生不是我們可以決定的，但我們可以決定自己後天的努力，讀書需要不斷投資的，因為有助學金所以可以接受教育，未來就業後可以幫助家人，還有更多的人。」慈濟就是在家庭困頓的時候幫助他，讓他能完成學業，在醫院服務。

張天霖考大學時，同時考上慈大醫學系和成大電機，但因為覺得父母年紀大了，因此決定留在花蓮念書，張天霖說，學雜費對他家來說是筆龐大支出，當時母親透過慈濟志工的協助，申請到慈濟助學金，之後六年，張天霖靠自己的努力，申請到慈濟公費生，醫學系念七年後今年六月畢業，終於可以進入職場工作，回饋父母和社會。