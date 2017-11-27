〈北部〉宜縣12社區登上日曆 看見在地故事

2017-11-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣推動社區日曆明年邁入第十七年， 每年徵選十二個社區撰寫在地故事，各社區負責日曆中的一個月份。宜縣文化局即日至十二月三日，在文化中心一樓大廳舉辦「社區日曆成果展」，讓日曆文字與影像立體化，顛覆「日曆只能包油條」的刻板印象。

明年的社區日曆，一月由宜蘭東門負責、二月是礁溪大義、三月蘇澳福德、四月羅東漢民、五月羅東集祥、六月宜蘭梅洲、七月宜蘭七張、八月宜蘭復興、九月宜蘭進士、十月頭城下埔、十一月宜蘭擺厘、十二月礁溪德陽等共十二個社區，只要社區日曆撕到該月份，就能看到他們的社區故事。

「每天看到日曆，都會捨不得撕！」宜蘭縣文化局長李志勇表示，社區日曆讓鄉親找尋社區故事，也讓外界對社區更加認識；日曆製作過程也是在發掘故事，例如漢民社區編織環保袋、集祥社區則以漸消逝的布莊成衣產業為主。

八月則由宜蘭市復興社區，以當地特有眷村文化作介紹，利用眷村改建的篤行國宅，結合八月中秋、中元普度等慶典，展現社區風貌。復興里長蕭壽金表示，復興里過去為眷村，眷村改建後高樓林立，各種文化聚集，「人多、車多、美食多」，因此特別以復興里眷村作為引子，帶出里內各種特色。

李志勇說，全台灣只有宜蘭縣製作社區日曆，希望透過社區日曆製作推動文化扎根，讓生活更加美好。縣府文化局表示，宜蘭縣社區日曆從二○○二年推動，每年徵選十二個社區，已累計二○四個社區參與，明年社區日曆首次在發表前開放預購，可洽03-9322440轉305江小姐。