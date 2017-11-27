〈北部〉憶父受難 張玉蟬：像刀插心肝

2017-11-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二二八罹難者張七郎開設的鳳林鎮「仁壽醫院」，木頭招牌借出五十九年後，昨天在鳳林長老教會感恩禮拜上歸還，現場張七郎三媳婦張玉蟬女士，看到牌匾就想起父親罹難，仍忍不住哽咽落淚，她直說「這件事像一把刀插在心肝」，是永遠的痛！

八十九歲的張玉蟬是張七郎養女，一九四六年嫁給張七郎三子張果仁，但新婚不久，父親和丈夫、大伯遭難。

張玉蟬說，一九二二年爸爸在鳳林開業「仁壽醫院」，到現在九十五年了，「看到這個牌匾，就想到我父親」張玉蟬哽咽地說，當時她十九歲，到現在七十年了，還像是昨天晚上發生的事情一樣，是永遠的痛，「好像一支刀插在心肝」。

她說，鳳林街上到鳳林公墓有三公里，她不知道那一天爸爸怎麼被帶走的，當爸爸知道「這一去死路一條，心裡面有多麼艱苦？」而他死去後，留下孤兒寡母怎麼生活？

張玉蟬說，一九八七年台灣解嚴了，一九八八年李登輝當選，台灣人做總統了，她心中強烈的念頭「我要平反、我要申冤」，一九九一年三月，她走進總統府見到李登輝總統，把事情剛發生時媽媽（張七郎遺孀詹金枝女士）寫的「訴冤狀」拿給李總統看，總統看了也流眼淚，她終於得以申冤、平反了。

她說，還好「上帝給我機會申冤」，很感謝台灣基督長老教會對於二二八受難者的關懷。

而根據中央研究院二○○九年公布的史料密件，當中詳載著名情報頭子國防部保密局台灣站站長林頂立，送交情報由負責鎮壓二二八的二十一師獨立團第五連執行「密裁」（未經公審、動用私刑）。

當年「密件」的情治公文，也出現「據報死因為花蓮縣長張文成挾怨，報請廿一師獨立團第五連連長董志成於鳳林鎮郊外番社執行密裁。」等描述。

劉邦生醫師的兒子劉青松也說，無論是張夫人詹金枝女士的姪子詹德明，以及後來接手的父親，在白色恐怖時期、政治肅殺的氛圍中接下「仁壽醫院」，就像「提著脖子上刀架」般不顧生命安危。