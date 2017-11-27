〈北部〉見證228 出借59年仁壽醫院牌匾還原主

2017-11-27

張七郎創立仁壽醫院 父子3人228遭難

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九四七年二二八事件末期，花蓮鳳林鎮張七郎父子三人同時遭難，由張七郎創立的「仁壽醫院」，在白色恐怖年代，由鳳林衛生所主任劉邦生接手經營，並沿用醫院招牌，但不到半年，劉邦生就被徵召到八二三砲戰前線，差點變砲灰！至一九七九年劉邦生過世，其遺孀仍妥為保存這面見證二二八、白色恐怖歷史的珍貴牌匾；在出借五十九年後，劉邦生么兒劉青松昨天將木牌歸還張家。

張七郎親自手寫 媳婦了結心願落淚

而張七郎媳婦張玉蟬取回木牌，心願了結並感動到落淚。張玉蟬說，「牌匾能歸還很感謝劉先生家族」，這塊牌子有九十五年了，木牌上的字「是爸爸親手寫的」，對家人非常寶貴，她回到家要去爸爸墳前報告「仁壽醫院牌匾回來了」，自己「也算替張家盡責了」；張七郎四子張秉仁也說，這塊牌匾終於回到張家，真的很高興、也很有意義。

劉邦生租下經營 獲張遺孀首肯沿用

一面原屬於張七郎家族「仁壽醫院」的木製招牌，怎麼會在別人家裡？背後有一段曲折故事。保管「仁壽醫院」木牌的劉邦生么兒劉青松說，一九四七年四月，張家父子三人遭害之後，仁壽醫院歇業，幾年後張七郎遺孀詹金枝姪子詹德明醫師，於一九五五年前後在仁壽醫院開業；一九五八年，他的父親鳳林衛生所主任退休的劉邦生，向張七郎遺孀詹金枝女士拜託、請求租下仁壽醫院經營，獲得張太夫人首肯。

劉青松說，父親接仁壽醫院不到半年，十一月就莫名被國民黨政府強制徵召去金門八二三砲戰前線當醫官，當時父親已四十多歲、無後備軍人身分，隔年四月底才被解召。

劉青松說，一九六一年，父親於仁壽醫院隔壁買房子，並得張太夫人應允繼續沿用「仁壽醫院」招牌，父親持續經營直到一九七九年過世。在戒嚴的年代，母親相當珍貴地把木製招牌妥善以紙包妥保存，一直到二○○八年母親過世，牌匾沒有絲毫損壞。

劉青松說，母親過世後，幾次想歸還牌匾給張家，但因為有感情而捨不得，為此他一方面將木牌製作複製品當作傳家紀念，並於三個月前答應張玉蟬女士，他選在鳳林長老教會昨天舉辦一○一年感恩禮拜的日子，將木牌交還張家。

感恩禮拜上，木牌由張七郎三媳張玉蟬代表接受，張七郎四兒子張秉仁、張玉蟬女兒、女婿，以及張七郎第四代孫等均出席。劉青松說，當年感恩詹金枝女士首肯，讓父親得以在刻苦的年代靠著「仁壽醫院」這塊招牌養活全家老小，「劉家永遠難忘張家的恩情」。

台灣總督府醫學校畢業的張七郎，是在一九二二年於鳳林鎮開設「仁壽醫院」，但張家父子三人在戰後的一九四七年二二八事件末期，因國民黨二十一師到花蓮「清鄉」，張七郎和長子宗仁、次子依仁、三子果仁被逮捕，僅張依仁因軍醫身分幸運獲釋，張七郎、張宗仁、張果仁父子三人，被押往公墓槍斃。