〈北部〉北埔西瓜小學堂 幫助弱勢少年

2017-11-27

〔記者廖雪茹／北埔報導〕父親早逝的新竹縣北埔鄉徐家姊妹共同經營西瓜莊園，提供在地家庭資源薄弱的青少年工讀、學習機會，歷經五年的養成教育，近日在北埔老街輔導開設第一間分店「西瓜小學堂」，鼓勵他們將來能夠獨當一面，落地生根，就近陪伴家人，不用離鄉背井。

「西瓜小學堂」以回收資材裝潢而成，各式各樣的西瓜主題創意商品十分吸睛，店長雅珊和彗玲年紀雖輕，卻能熟練接待客人。

雅珊說，在西瓜莊園工讀五年期間，從打掃、清潔做起，到學習經營管理的實務經驗，還有做人處事的道理，很感謝阿姨們的栽培，幫她們開店圓夢；彗玲則說，邊學習、邊存錢，生活充實又快樂。

大姊徐美玉說，母親獨力扶養四個女兒，小時候姊妹們都剪西瓜皮髮型，方便整理，因此創辦親子莊園時，以西瓜為主題，布置園區環境和研發環保商品，用創意告訴大家「西瓜皮底下的腦袋才是重點」，所有事情都有可能性。

西瓜莊園培訓了七名工讀的青少年，都來自單親、新住民或是隔代教養的家庭。徐家姊妹讓孩子們體會互助合作的重要，以同理心待人接物，還要感謝生命中有貴人相助。

二姊徐美慧說，「西瓜小學堂」透過資源連結與複製，輔導開店創業，讓在地青年能夠留在家鄉工作，落地生根。

西瓜莊園也經常與偏鄉學校和企業合作，推廣創意手作，鼓勵親子互動。近日發起「共撐一把傘」活動，導覽北埔的青年創業故事，分享鄉野傳說，希望遊客認識不一樣的北埔。