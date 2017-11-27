〈北部〉質疑警執法過當 律師群聲援罷工

2017-11-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕普來利（Home Box）工會幹部，前天針對公司大規模解雇員工，前往新竹市經國店進行罷工行動，被警方依妨害公務及強制、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦，工會昨天強調依法拉出罷工糾察線進行罷工，是警方執法過當，要求道歉並公開承諾不得再干擾罷工。

警方：一切於法有據

對此，新竹市警察局第一分局長鄭文銘強調，警方接獲報案指有人阻擋民眾進入Home Box經國店，前往處理時被罷工者推擠，並造成一名警員手部脫臼送醫，才依法送辦，全案已進入司法程序。警方職責是保障合法權益及民眾的安全，一切於法有據。

普來利工會昨由聲援的教授與律師群連署發表聲明，抨擊警方對合法罷工必須保護等法律常識無知與漠視，強調普來利工會是在走完合法罷工投票程序後宣布開始罷工，依勞資爭議處理法規定，經合法程序的罷工本來就可以阻礙事業的正常運作，工會可以拉出糾察線，確保罷工成果，採取不讓員工、消費者或其他第三人進入職場等手段。

鄭文銘說，「罷工糾察線」到底範圍可以多大？是否可以全面封鎖出入口？應由勞政單位認定，警方不做認定。

普來利（Home Box）經國店員工表示，總公司依法資遣，部分被資遣員工卻到經國店阻擋民眾消費，已使他們的工作權益受損，生意也受到影響。

昨天下午罷工者又到店門口，店內員工舉告示牌與罷工者互嗆對峙，氣氛一度緊張，所幸在警方維持秩序下，沒有發生嚴重衝突。