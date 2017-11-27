〈北部〉竹竹苗縣市議員選舉 時力5新秀參選

2017-11-27

〔記者洪美秀／新竹報導〕時代力量新竹黨部昨天宣佈將派出五名戰將參與明年底竹竹苗地區的縣市議員選舉，包括社運出身的年輕人和老師、律師等，將主打勞工、教育、親子及交通、高房價等議題，爭取選民認同。由於是時力首次角逐議會席次，備受地方關注。

時代力量新竹黨部主委邱顯智昨天介紹五名新秀：黨部政策組長林彥甫角逐新竹市北區、親子教育組長蔡蕙婷搶攻東區、香山區推出黨部香山區主任廖子齊：新竹縣竹北選區由曾參與社運的陳廷豪出戰；苗栗縣竹南選區推出律師連郁婷。

邱顯智說，時力預計明年一月完成第一波縣、市議員參選人提名作業，推出優質人選進軍議會監督縣、市政府施政。至於縣市長選舉，目前黨中央還沒有討論提名作業。

邱顯智分析，本屆總統、立委選舉，時代力量在新竹市獲得三萬六千多票的政黨票，其中又以北區、東區和香山區支持度最高，因此將分別推出市議員參選人，延續市民的期待，在地方監督市府施政。

林彥甫：做好奉獻準備

林彥甫說，因Ｏ型腿，三歲前都穿鐵架走路，眼睛也有視差會影像重疊，但他已做好奉獻的準備，雖然未婚妻反對，但未來的丈母娘對他參政高度期待，希望年輕人勇於參政，改變社會。

蔡蕙婷：堅定參選決心

任教於新竹市陽光國小的蔡蕙婷說，從沒想過會投入政治，但時勢讓她站出來，去年女兒出生後更加堅定參選決心，期許讓下一代擁有更美好的未來與環境。

廖子齊：期許奉獻家鄉

廖子齊從小在香山區南隘鄉下長大，出國念書後回國創業，期許奉獻家鄉，為香山爭取美好的未來。

陳廷豪、連郁婷：打造公義社會

陳廷豪投身社會運動，曾參與太陽花學運；執業律師連郁婷曾為華隆關廠案的弱勢勞工發聲爭取權益。兩人都說，希望透過參選打造公義的社會。