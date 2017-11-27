〈北部〉未優先設非營利幼兒園 議員為頭份抱屈

2017-11-27

兒童最多地區 議員批欠周延

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府響應中央推動「擴大幼兒教保公共化方案」，預計於明年起在苗栗市福星、後龍鎮後龍、苑裡鎮中正、通霄鎮通霄、公館鄉五穀等五所國小設立「非營利幼兒園」，但縣議員羅學珠認為，頭份市是縣內人口成長幅度最高的地區，二到五歲的兒童也最多，卻沒有被優先納入，認為苗縣府選點有欠周延。

縣府：選點以閒置教室優先

苗栗縣政府秘書長陳彬山表示，縣內擴大幼兒教保公共化方案，也規劃在頭份市新興國小設立兩班、僑善國小設立三班、斗煥國小設立三班，但因縣府選點以閒置教室為優先，頭份地區因人口成長，學校閒置空間較少，所以設立期程較晚，若有空間，仍可調整。

中央推動「擴大幼兒教保公共化方案」，縣府獲三億二千八百多萬元經費補助，於一○六年到一○九年，預計在縣內增設廿二所、六十九班，明年受波設立的為苗栗市福星、後龍鎮後龍、苑裡鎮中正、通霄鎮通霄、公館鄉五穀等五所國小。

羅雪珠表示，頭份市人口數超過十萬人，是全縣人口最多、也是人口成長最迅速的市鎮，她調查市內二到五歲的學齡前兒童，有四千五百多人，也是全縣最多。

羅雪珠說，目前頭份市公立幼兒園僅有三家，約可招收一百廿名幼童，私立幼兒園有廿一家，約可招收約二千七百名幼童，即便公、私立幼兒園加總，也不到二千九百名兒童。相較於市內學齡前兒童的四千五百人，尚有約一千六百名的可能性需求。

縣府教育處表示，除「擴大幼兒教保公共化方案」，教育處也獲中央補助兩億一千萬元經費，辦理「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」，將於竹南鎮照南國小、竹南鎮山佳國小、頭份市六合國小、頭份市后庄國小等四校新建公共化幼兒園，預計可提供七百二十名幼兒就讀機會。