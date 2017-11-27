〈北部〉接種流感疫苗 6醫院加入一站式服務

2017-11-27

明起至週四 各衛所加開夜間門診

〔記者陳昀／桃園報導〕秋冬交替之際流感盛行，敏盛綜合醫院、部立桃園醫院、台北榮總桃園分院、中壢天晟醫院、國軍桃園總醫院及壢新醫院從今天起至十二月八日，提供「一站式接種流感疫苗」便民服務，而各區衛生所明天起至週四也加開夜間門診，符合接種公費流感疫苗資格者，請把握時間前往接種。

林口長庚醫院於十三日至廿四日，先在醫學大樓一樓大廳設置「一站式接種流感疫苗」特別門診，提供符合公費資格的市民快速掛號、醫師評估、疫苗接種等整合性服務，市民只需花掛號費，不用到門診排隊，就能享受便利服務。

市府衛生局指出，由於林口長庚醫院辦理效果良好，衛生局與桃園市六家醫院協調，即日起在院內設置流感疫苗接種站，將各項服務集中在同一站，可大幅縮短民眾等待時間，不論是前往醫院看診或陪同的家屬，都能直接在現場掛號、接種疫苗。

另外，即日起至三十日連續四天，各區衛生所也加開夜間門診至晚上八點，服務白天忙碌的上班族。衛生局指出，今年採購五十一萬五千八百劑成人公費流感疫苗，截至目前已接種四十八萬餘劑，提醒民眾把握機會到衛生所接種，還能領取「健康樂活杯」兌換券，數量有限，送完為止。

桃園市今年度公費流感疫苗施打對象為六個月以上至入學前嬰幼兒、高中以下學生、五十歲以上成人、高風險慢性病人（含BMI≧三十）、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及六個月內嬰兒父母等。

衛生局長蔡紫君表示，疫苗接種後，約需二至三週才會產生保護效果，呼籲適用公費流感疫苗對象攜帶身分證明文件及健保IC卡，儘速前往接種，相關疑問可撥打衛生局防疫專線：0800-033-355、市民熱線：1999，或登入Line搜尋@taiwancdc加入「疾管家」，提供線上即時諮詢服務。