〈北部〉石門水庫23日水位245.12米 破建壩紀錄

2017-11-27

〔記者李容萍／大溪報導〕今年夏天降雨情況不佳，石門水庫大壩水位於九月底一度降至二三四．七二公尺，供水區燈號被轉為「水情稍緊」的綠燈，還好十月間天降甘霖，當月十七日水位衝上二四五公尺後，保持十五天的滿庫水位，而十一月一日水位緩緩下降後，近日集水區又陸續下雨，廿一日上午再升至滿庫水位，且於廿三日上午衝上二四五．一二公尺，創下石門水庫建壩以來的最高水位紀錄。

石門水庫於一九五六年興建，一九六四年完工啟用，集水面積七六三平方公里，大壩壩頂設置的水位標高刻度雖超過二五○公尺，但正常滿庫水位為標高二四五公尺，原因在於緊鄰大壩的溢洪道閘門高度為二四五．三公尺，只要水位超過，就會從溢洪道溢出，建庫以來只要大壩水位接近二四五公尺，水庫一定會實施調節性放水或洩洪。

不過，近幾年氣候不穩定，幾乎只要超過一個半月沒下雨，石門水庫比以前更容易鬧乾旱，因此，北區水資源局目前在水位不超過二四五．三公尺的前提下，儘可能超高攔蓄水量。

北區水資源局副局長邱忠川表示，從十一月至明年四月是枯水期，經評估現階段東北季風帶來的雨量不如夏天猛烈，每一滴水都要存起來，暫時不會實施調節性放水或洩洪；迄昨晚七點，石門水庫水位二四五．○八公尺，蓄水量二億○二○三萬噸，蓄水率一○○％。