〈北部〉埤塘光電還施工 鳥會批市府玩兩面手法

2017-11-27

10月底 鄭文燦宣布停發許可證

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦十月底宣布，在中央法規完備前，桃園市暫停發放光電埤塘許可證，各界多表贊同。然而，桃園市野鳥學會最近執行冬鳥調查卻發現，有數個埤塘仍在施作光電設施，質疑市府「玩兩面手法」，待生態被破壞殆盡，再發放許可證。

是否有業者偷跑 都發局今清查

對此，市府都市發展局長盧維屏表示，有部分業者在「喊卡」前已拿到許可，得以施作完畢，但他也承諾，今天會派員清查，釐清是否有無照業者沒有「照步來」，若是如此，未來將禁止發放許可證。

擔心設置光電埤塘會危害野鳥生態，桃園市野鳥學會此前不斷向市府喊話，也主動整理相關資料，希望市府審查時，能避開有特殊鳥類生態的埤塘，等到十月底鄭文燦公開承諾不再發放許可證，野鳥學會總算鬆口氣。

多個埤塘施工 水放光、樹被剷

但桃園市野鳥學會代理理事長吳豫州昨天表示，鳥會近期進行例行性生態調查時，赫然發現楊梅區「繞卅七B池」的光電板幾近完工，而觀音區八之十九號池、八之廿四號池、紅糖埤，以及楊梅區「山麓六B號池」等，水被放光、周遭樹木被剷平，還有人正在整地施工，疑似要施作光電埤塘，義工前往了解，還被業者驅趕、嚇阻。

吳豫州質疑，多處埤塘還在施作光電埤塘，是業者無視市長的宣示？還是市府根本在玩兩面手法！如果生態被破壞殆盡，無論審查的環境標準再怎麼嚴格，都不可能通過？

吳豫州說，「繞卅七A號池」生態豐富，但只隔著一條農路的「繞卅七B號池」，池水卻已經被放乾、不見鳥類棲息，兩邊的距離這麼近，「繞卅七B號池」的生態卻蕩然無存，「這合理嗎」？

盧維屏表示，在光電埤塘暫停發放許可證之前，除了示範點新屋北湖十二之十四號池、已啟用的觀音區八之二十號池外，市府經濟發展局已核准楊梅富岡的石門水利會「繞卅七B號池」、平鎮區石門水利會社子一號池，其餘十三口申請中的埤塘都暫時喊停，而已獲核准的業者有權施作完畢。

盧維屏說，先前都發局曾接獲陳情，前往糾正、制止疑似偷跑的業者，但他們以「地質鑽探」、放水清淤等理由解釋整地行為，因此沒有立刻處罰。

「如果真的偷跑，那就太可惡了！」盧維屏承諾，今天就派員前往清查，如果施工的確實是無照業者，不但未來不會發放許可證，也會依其違規項目移請相關單位開罰。