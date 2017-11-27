〈中部〉龍騰太平健行 民眾踏青聽音樂會

2017-11-27

〔記者陳建志／太平報導〕龍騰太平健行音樂會昨天登場，民眾從楓香林榭步道出發，途經貓頭鷹步道、太平古農莊，並可在制高點飽覽整個太平的景色，因天氣晴朗，吸引三、四千位民眾參加；主辦單位並在終點的頂坪公園，安排摸彩和精采的音樂會，邀請太平國小弦樂團、小青蛙劇團、無雙樂團接力演出，並由歌手陳雷壓軸演唱，讓民眾度過快樂的星期假日。

由太平區公所、農委會水保局、太平農會、立委何欣純服務處、太平興隆社區發展協會、修平科大等單位合辦的龍騰太平健行音樂會，從車籠埔楓香林榭步道出發，沿途行經貓頭鷹步道、太平古農莊，因天氣晴朗還有徐徐涼風吹來，相當適合健行。

主辦單位在終點的頂坪公園，安排摸彩和音樂、舞蹈表演，現場準備電視、藍牙麥克風、腳踏車及在地農產品供民眾摸彩，並邀請修平科大太鼓隊、熱舞社、太平國小弦樂團、安娜娜藝術舞蹈團、小青蛙劇團接力演出；晚上則安排周游美聲、無雙樂團表演，以及陳雷壓軸演唱，吸引粉絲欣賞。

區長陳小菲表示，車籠埔地區依山傍水，是龍眼、荔枝主要產地，附近有新坪自行車道、古農莊、百年老樟樹、廣興宮等景點，近年在興隆社區發展協會努力下，闢設步道和貓頭鷹巢箱，讓民眾在健行時，還可欣賞生態之美，邀請大家走訪太平。