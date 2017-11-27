〈中部〉100公里單車挑戰賽 5千人開騎

2017-11-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕「二○一七時代騎輪節」昨天清晨登場，吸引超過五千名國內外車友報名，展開百公里自我挑戰賽。市長林佳龍說，時代騎輪節活動串聯台中國家歌劇院、高美濕地、藍色公路等知名景點，也帶動運動產業發展及城市行銷。

這項活動昨天清晨五點在市府前廣場登場，吸引五千人共襄盛舉，除了國內車友，還有瑞典、日本、香港、澳門、中國、法國、馬來西亞、菲律賓、越南等國好手慕名參加。車友們完成暖身操後，清晨六點在林佳龍等人鳴笛下，頂著寒風展開一百公里自我挑戰賽。

時代騎輪節 結合台中自行車嘉年華

林佳龍表示，活動去年首度在台中舉辦，廣獲好評，今年整合「0K台灣‧台中自行車嘉年華」擴大舉辦，從府前廣場出發，串聯台中國家歌劇院、港區藝術中心、自由車場、高美濕地、藍色公路、望高寮、文心森林公園等知名景點的百公里路線，盼各國好手挑戰自我的同時，也感受台中之美。

主辦單位表示，時代騎輪節今年為第三屆，第二次在台中市舉辦。今年活動採逆時針繞行方式，車友行經最後一段藍色公路時，記得補給熱量，才不致體力不支；返抵府前廣場後，也歡迎至榮耀牆拍照留念，還可參與親子「Push Bike」競賽。

今年增設晶片計時、花博意象榮耀牆

為鼓勵車友自我挑戰，今年也增設晶片計時及結合花博意象的榮耀牆，讓車友記錄自我突破的一刻。現場並規劃為小朋友量身打造的「Push Bike」競賽，還有產業嘉年華、綠能體驗區及胖卡美食區等，共有七十個攤位展示行銷四十多家自行車、運動器材產品。