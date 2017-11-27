〈中部〉劉柏煙追思音樂會 陳水扁贈書致意

2017-11-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○○八年野草莓運動時，南投縣仁愛高農退休老師劉柏煙，不滿馬政府在中國海協會會長陳雲林來台期間，不准人民拿國旗，甚至放任警察打人，痛心政府喪權辱國，北上自由廣場自焚死諫。昨家屬與台灣中社在劉柏煙位在南投的老家舉辦音樂會追思，前總統陳水扁也事先贈書致意，盼世人記住劉為台灣爭取主權與尊嚴所做的犧牲。

昨日劉柏煙追思音樂會，立委蘇治芬、國策顧問翁金珠、台灣中社社長廖宜恩、行政院中辦副執行長湯火聖、草屯鎮長洪國浩，以及縣議員廖梓佑都出席緬懷這位爭取台灣主權與尊嚴的勇者。

劉柏煙的女兒劉月桂說，當年陳雲林來台，台灣人連拿國旗也會被打，父親不滿國家尊嚴遭馬政府踐踏，北上支持靜坐抗議的學生，並聲援當時被收押的前總統陳水扁與前雲林縣長蘇治芬，而他犧牲生命，為的就是要喚起民眾對國家主權、尊嚴的重視，希望父親為台灣做的努力，能被世人記住，未來則希望能在草屯聖山園區立碑，讓父親事蹟千古流傳。

台灣中社社長廖宜恩表示，劉柏煙雖然是國民黨籍，但仍不惜犧牲生命，代表的是台灣人必須警惕外來政權的壓迫，此次音樂會回到劉位在南投的故里，讓社區鄰里知道他為民主自由做出的奉獻。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷則說，劉柏煙的事蹟應讓更多人知道，尤其是在地的南投人，透過追思音樂會一同守護得來不易的民主與自由。