〈中部〉南投馬拉松鳴槍 「大腳ㄚ」張啟裕創200場紀錄

2017-11-27

〔記者佟振國／南投報導〕二○一七第四屆南投馬拉松昨日在南投市中興新村起跑，其他地區雖有多場大型馬拉松賽事同時舉行，但仍吸引三千七百多名選手參賽，揮汗健身、也欣賞沿途美景；埔里鯉魚潭舉行的福爾摩沙古道越野賽，難度最高的一○四公里組，昨天選手全數平安返回，來自德國的Johannes Stimpfle以十六小時十一分稱王，美國Elewa Komova以十六小時五十五分封后，男女成績雙破大會紀錄。

南投馬拉松為了讓選手體驗不同賽道，去年移師埔里鎮舉行，吸引上萬人參加，今年重回南投中興新村，雖然昨天全國各地有多達十三場大型馬拉松，讓報名參加人數大減六千多人，但仍有死忠跑友多次參加，並有來自香港、澳門、中國等外籍選手前來體驗。

清晨六時，在中興會堂鳴槍後，選手們起跑，健康組四‧六公里及挑戰組十二公里繞行中興新村，半馬及全馬組橫跨南投、草屯、中寮等鄉鎮市，選手們揮汗健身之餘，沿途也欣賞農村景致。

今年總計有十七位選手迎接人生的第一百場馬拉松，還有大腳丫長跑協會張啟裕、海龍蛙兵蔡永真、張明信與陳祖湘等四人更是難得的二百場馬拉松，把珍貴的紀錄留給南投馬。張啟裕抵達終點前，近百位大腳丫同伴陪跑最後數百公尺，他開心接受全場歡呼，子孫也到場祝福，場面溫馨歡樂。