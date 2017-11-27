〈中部〉市價逾3億 上百「野馬」會師彰化

2017-11-27

〔記者湯世名／彰化報導〕全國野馬跑車大會師！一百多輛從第一代到最新第六代野馬跑車昨天齊聚彰化市，有復古的骨董車，更有大改裝動感十足的跑車，一字排開超吸睛，路人、遊客紛紛拿起相機猛拍。主辦單位說，昨天是年度大會師，上百輛野馬跑車市價總值逾三億元，平常難得一次看到這麼多的野馬跑車齊聚一堂。

昨日彰化市這場車聚活動會場，陸續駛入一輛輛各式野馬跑車，轟隆隆的引擎聲浪此起彼落，現場有第一代到第三代的骨董野馬車，另有全新第六代五千CC野馬跑車，不少車主把愛車大改裝，變成電影「變形金剛」中的暴龍外觀，還改裝成超跑鍘刀式車門，超酷超炫。一名莊姓車主愛車是全新第六代野馬，市價三百多萬元，光是改裝車輪、車框就多花了五十萬元。

會場也有不少勁裝辣妹穿梭，由男伴開車進入會場，羨煞旁人，並有車模走秀介紹車款，清涼的裝扮吸引不少民眾目光，紛紛拿起相機猛拍。

主辦單位說，野馬車型經歷多次轉變直到現在第六代，他們都是一群愛好野馬的車主，彼此相約聚會，成員上百人，每年都會舉辦車聚活動，讓同好欣賞各地遠道而來的車子，與車主深入交流，今年活動在彰化市舉行，上百輛野馬齊聚，市價總值逾三億元，要一次看到這麼多的野馬跑車，很不容易。