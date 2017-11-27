〈中部〉贈天主教啟智中心福祉車 陳綢：愛不分宗教

2017-11-27

「復活」25歲獲贈大禮 慢飛天使行無礙

〔記者佟振國／南投報導〕愛心不分宗教、族群！天主教南投縣私立復活啟智中心今年成立屆滿廿五年，一路陪伴大埔里地區身心障礙者與家庭，但也面臨募款困難、設備不足窘境，篤信道教的陳綢阿嬤與她的義子們共同捐贈全新的福祉車，啟智中心昨天收到這份超大的廿五歲生日禮，要讓這群慢飛天使們坐得更安全舒適。

復活啟智中心位於埔里鎮麒麟里偏遠山區，隸屬於天主教會台中教區，成立已經廿五年，提供日間照顧等多項服務，服務年齡層從十六歲至五十五歲，服務範圍除了大埔里地區四鄉鎮，還有水里、信義鄉的身心障礙者與家庭。

阿嬤與3義子 加碼合捐近180萬進口車

該中心服務範圍逾半個南投縣，交通工具是必要、也是最耗損的設備，原有的福祉車是手排老車，苦無經費汰舊換新，陳綢阿嬤與三位義子共同捐贈一台全新福祉車，原本是車價一百萬的國產手排車，考量啟智中心女性員工也會使用，阿嬤決定加碼改贈近一百八十萬元的進口自排車，提供身心障礙者更完善的接送服務。

復活啟智中心主任孫瑋嬨表示，這份關愛的禮物，「復活」由衷感謝，必會好好珍惜與善用這份資源。

篤信良顯堂五顯靈官華光大帝、長期茹素的陳綢阿嬤說，愛是不分宗教、族群的，得知天主教復活啟智中心有困難，豈有不幫忙的道理，她也以「天下無難事，只怕有心人」勉勵持續在困境中、仍不忘助人的社福團體都能心想事成。

娜魯灣獅子會昨天也在埔里仁愛公園舉行「吃福圓、人團圓」寒冬送暖活動，現場準備四千份甜湯圓，優先分給弱勢民眾品嚐，縣長林明溱也到場發送弱勢邊緣戶慰助金，三十戶金額近五十萬元，讓弱勢民眾感受社會溫暖。