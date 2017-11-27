〈中部〉台灣心助蓋新屋 弱勢嬤入厝落淚

2017-11-27

謝阿嬤及兒孫 久居殘破竹管厝

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣最美的風景打造奇蹟！

謝姓阿嬤一家五口擠在破舊的「竹管厝」，遇雨房子就會漏水，地震也擔心垮掉。台灣心義工團獲報動員八十名義工為阿嬤蓋溫暖的家，昨天落成入厝，阿嬤數度落淚感謝「粉紅兵團」，地方鄉親一人一菜慰勞義工們。

住在雲林縣斗南鎮東明里的謝阿嬤，長子離婚後，長年在外鮮少返家，留下二個女兒由阿嬤照顧，加上身心障礙的次子，一家五口全靠阿嬤打零工及政府補助度日。

重聽又患有退化性關節炎的謝阿嬤，靠著回收資源貼補家用，一家人擠在狹窄的空間，根本無力整修破爛不堪的老屋。

「粉紅兵團」80人花60萬翻修

阿嬤一家人的困境，經台灣心義工團雲林分會會員回報，理事長尤瑞豊多次訪查，號召為阿嬤蓋房子，上週完成鋼樑結構，前天再動員八十人完成內部隔間、裝潢及家具擺設，花了六十萬元，完成六十平方米大的三房二廳。

昨天義工們先幫阿嬤家內外打掃乾淨，還舉行「交鑰」儀式，由阿嬤親自開門帶領全家人入住，看到屋內新床、新衣櫃、新的電視、電冰箱，不禁喜極而泣，數度哭紅眼。

為感謝義工團大力幫忙及辛勞，在縣議員蔡東富號召下，斗南鎮代會主席沈暉勛及鎮代薛維甲、塗永福等人以「一人一菜」方式款待義工們，也幫阿嬤「辦桌」邀左鄰右舍一起來「逗熱鬧」。

尤瑞豊說，全台「台灣心」會員二百四十人，雲林約卅人，希望能把服務的精神及目標再擴大，用愛翻轉台灣的弱勢與貧窮。