〈中部〉3天1事故 鹿草意象鹿丘將剷平

2017-11-27

〔記者蔡宗勳／鹿草報導〕嘉義縣鹿草鄉一六七線、長壽路、北外環與西外環路口「鹿丘」公共意象，因阻礙行車視線，交通事故頻傳，地方早就強烈要求剷平，上月又發生死亡車禍，反彈聲浪高漲。鄉長楊秀玉說，公所決定順從民意，近日將把「鹿丘」夷為平地。

7隻鹿已拆卸 小土丘近日剷平

楊秀玉表示，該路口並不是筆直的十字路口，外環部分有些弧度，從鹿環西路要進入一六七線、長壽路與鹿環北路時，行車視線被「鹿丘」阻擋，容易發生車禍；「鹿丘」公共意象有七隻鹿意象代表鹿草，多數已遭破壞，前天先拆卸移置，小土丘這兩天就會剷平，未來的公共意象將廣徵民意，且朝不影響行車視線規劃。

豐稠村長柯朝宗表示，當年打通外環道時，鹿稠村、西井村鄉親對於出入比較方便都很高興，但路口設置「鹿丘」公共意象後，卻成了鄉親夢魘，因行車視線被小土丘阻礙，本地人知道要減速慢行，外地人往往因道路寬敞、行車速度快發生車禍事故。

車禍頻傳 公所決定民眾鬆口氣

柯朝宗強調，該路口幾乎每隔兩三天就發生車禍，村民視「鹿丘」為死亡陷阱，一再反映希望能剷平，經一再向公所據理力爭，總算決定把「鹿丘」夷為平地，讓鄉親鬆一口氣。

吳姓民眾說，「鹿丘」西南側有一段西向東的單行道，供鹿環西路與嘉三十六線車輛進入長壽路，但部分民眾貪圖方便往往逆向行車，因受「鹿丘」阻礙視線，也是經常發生車禍主因，地方多支持拆除，重新規劃安全的行車動線。