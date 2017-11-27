〈中部〉鐵馬追虎尾糖鐵 車友等高鐵三鐵會

2017-11-27

製糖期推「虎尾追火車」

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全國鐵道迷昨天從虎尾糖廠出發，體驗「虎尾追火車」，眾人以車會友，體驗騎鐵馬追糖鐵、等高鐵列車「三鐵交會」的另類騎趣，喚起各界重視虎尾糖廠珍貴的「活化石」。

虎尾糖廠小火車是台灣僅存仍正常運送甘蔗的台糖鐵路，每到製糖期總吸引許多鐵道迷來朝聖，又到了採收甘蔗製糖期，地方結合糖廠推出「虎尾追火車」活動，帶領鐵道迷騎單車追火車，體驗田間甘蔗採收盛況，並參觀甘蔗進廠製糖過程，品嚐剛製成的新鮮二砂糖，全身帶著甜味賦歸。

虎尾公所社造中心結合華武壟觀光導覽協會、台灣千里步道協會等單位推出此次活動，並提供單車讓遠道而來的民眾騎乘，飽覽糖鐵沿線田園風光，虎尾糖廠廠長賴坤發也率領該廠自行車社車友共襄盛舉。

雙鐵交會 車友忙搶拍

昨天天氣大好，主辦單位在鄰近虎尾崇德國中小火車鐵道處設立「世紀交會點」，讓鐵道迷欣賞速度最慢的小火車與最快的高速鐵路列車相見歡，平面、高架及傳統、現代強烈的對比，車友們爭相拍照、留下難得的畫面。

對台灣鐵道有深入研究的醫師許乃懿擔任活動導覽解說員，小時候愛坐火車、長大後追火車成了他最大的嗜好，業餘時間全都投入鐵道文化研究，更創辦「台灣鐵道文化協會」，拍照寫書帶動追火車風潮。

對台糖小火車情有獨鍾的許乃懿，記錄台灣糖業興衰起落；台灣千里步道協會執行長周聖心也參與這次的活動，歡迎大家把握製糖期到虎尾來追火車。