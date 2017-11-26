〈南部〉（台南）台日水彩畫交流 300多幅奇美展出

2017-11-26

台灣3水彩畫會邀日本作品參展

〔記者黃文瑜／仁德報導〕三百多幅來自台灣各地及日本的水彩畫，一同在奇美博物館展出，台灣第一次由三個具代表性的水彩畫會，與日本水彩畫會進行「台日水彩畫會交流」，結合台灣水彩畫協會、台灣國際水彩畫協會、中華亞太水彩藝術協會三大水彩畫會邀請日本水彩畫會參展，昨日起在奇美博物館特展廳展出一個月。

郭綜合醫院院長郭宗正是促成這次交流會的推手，郭宗正是台南有名的素人水彩畫家，許多人都笑稱他的辦公室不像醫生的辦公室，反而像是「畫室」，大部分人也都只參加一個畫會，但郭宗正一個人就參加三個畫會，過去畫會多獨立辦展，透過他牽線讓三畫會聯合辦展，是畫壇創舉，這場台日水彩畫也是歷經二年規劃才順利開展。

台灣水彩畫協會理事長林仁傑表示，台灣水彩畫風大約有五十年的歷史，而日本則有一百年的歷史，台灣畫風比日本保守，日本畫風則相對多元，過去水彩畫在台灣畫壇評價較低，展覽中常被放在角落，直到近十年，在老、中、青三代水彩畫家的努力下，在國際間才逐漸嶄露頭角。

從日本來的二十六幅畫作，是台灣畫會成員一幅一幅從日本帶回來的，還有日本畫家把台灣地圖與日本妹妹結合作畫，展覽從昨日起到十二月二十五日，展期中每週六、日下午有導覽和演示，並由畫家和民眾分享創作心得。