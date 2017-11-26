〈南部〉（台南）縫鞋1雙10元 單親媽拚掙錢養兩兒

2017-11-26

〔記者楊金城／新營報導〕北台南家扶中心扶助的一千一十戶弱勢家庭，有六成家庭月收入在二萬元以下，其中約一百戶從事長工時、低薪資的家庭代工，時薪算起來不到五十元，但為母則強，受助戶為了孩子咬牙苦撐，家扶十二月三日舉辦歲末創意市集，除表揚自強家庭、孝悌兒童，並結合家扶基金會舉辦甘苦生活節，共撐愛心傘為弱勢民眾送暖，報名費每份二百元，送愛心傘及園遊券一百元，請洽北台南家扶6324560。

弱勢家庭做代工 長時薪微薄

北台南家扶中心主任莊淑惠說，「縫傘體驗」活動，希望參與民眾感受低薪弱勢家庭為了生活、孩子必須從事代工的無奈與辛苦，一起支持家扶幫受助家庭拉一把。

北台南家扶統計扶助戶，約三分之一具低收入戶資格，三分之一是中低收入戶，三分之一是一般戶，市府對一款低收入戶每人每月給生活補助金一萬零六百一十八元，二款低收入戶家庭生活補助金每戶六千一百一十五元，二款、三款低收入戶十五歲以下兒童生活補助金每人每月二千六百九十五元，二款、三款低收入戶高中以上就學生活補助金每人每月六千一百一十五元，另有減免學雜費、健保費、就醫部分負擔。中低收入戶沒有政府補助，只有學雜費、健保費部分減免，學生健保費全免。

除政府補助外，家扶從各界捐款認養金另對受助戶每戶依需求狀況提供扶助童每月生活補助金，一個小孩最少補助一千七百元。

社會救助外 熬夜趕工賺收入

因政府補助有限，受助家庭大多從事剝龍眼乾、髮飾髮夾、車縫口罩、電子零件、眼鏡框、縫鞋、縫傘的家庭代工。家扶統計，弱勢貧困家庭自立，平均至少需花費五年以上時間，期間因限於疾病、身心障礙、需照顧家人等因素，導致多數家庭大多做過長工時、低收入的臨時性或代工性工作維生。

撫養兩名兒子的三十八歲單親媽媽魏雅玲，是三款低收入戶，家扶對她兩個小孩另補助四千二百五十元，她為維持家計，擔任撿蛋工、屠宰場鴨隻處理工，兼做縫鞋代工，一針一線的代價是花十分鐘縫製的一隻鞋子，工資只有五元（一雙十元），為了縫鞋導致眼睛乾澀、雙手也產生厚繭、起水泡和手腕傷害。

魏雅玲說，以前可以做三十天代工，現在只有廿天，一天最多縫製三十雙鞋，賺得三、四百元，月入最多八千多元，遇孩子開學前需繳交一些學習、生活費時，常不顧勞累熬夜趕工，爭取更多收入，但再累也甘願，欣慰的是就讀國中和國小的兒子會幫忙做代工，現在也沒去安親班，以減少開銷。