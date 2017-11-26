〈南部〉解決人口老化 5綠委各提主張

2017-11-26

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首場電視辯論會，本報總編輯鄒景雯提出高雄人口減少與老化的嚴重性，五位參選人各自提出解決方式，爭取選民認同。

陳其邁指出，解決就業問題，高雄不能效法台北、台中，要走自己的路，他會提供優質的工作機會，讓年輕人在高雄落地生根。

趙天麟則說，到了二○二六年，高雄會變超高齡社會，他提出「一六八」的政策，生第一胎給一萬、生第二胎給六萬，連續二年每月給八千元，相信出生率會上升到超過二％。

劉世芳則指出，現行的國土規劃，讓台灣人口從南往北移動，要取代不平衡現象，一定要建構三個核心，不只有北科 、中科，更要讓依附在南科下的路竹，變成橋頭科學園區，提供多元就業機會。

管碧玲表示，她當選後會設立「產業輔導團」，解決就業問題；她主張解決少子化問題要從公幼、非營利、私幼三管齊下，即使小孩讀私幼，也能享受公幼收費，課後輔導完全免費。

林岱樺說，高雄囝仔畢業後無法在高雄找到薪資好的工作，她會從英文教育著手，讓孩子的英文能力提升，並從源頭管理空氣品質，讓高雄更能吸引年輕人常駐。

參選人交叉提問部分，陳其邁提出高雄舉債問題，未來高雄的財政怎麼辦？林岱樺回答要有三步驟，包括開源、節流、檢討中央的財政劃分；管碧玲說，節流很重要，高市府人事經費超過總預算一半，是六都最高，經常性預算也可逐步控管。

劉世芳則批柯Ｐ以天龍國觀點，批評高雄舉債，她強調高雄的舉債算中段班，舉債上限還有五百多億元，高雄還是要繼續建設；趙天麟說，他提出的招商引資，現金補助不能手軟，但二年後收成，高雄舉債額度可降三十億。

劉世芳提問說，陳菊市長堅持公辦市地重劃，漲價歸公、全民共享，高雄市市地重劃的面積全國第一，為市庫進帳二百億以上，這個堅持會不會被改變？

趙天麟回答說，土地開發以公辦為原則，但要有彈性；陳其邁說，堅持土地正義，是他從政的基本信仰。

林岱樺表示，土地開發避免利益輸送，取決於市長個人，她承諾初選絕不違法募款，當選後家人也不介入市政運作。管碧玲則說，市地重劃後的利益歸公，當選後承諾共減債一百億，任內也不增加舉債。