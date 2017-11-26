〈南部〉民進黨高雄市長初選辯論 5強談理念

2017-11-26

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首場電視辯論會，五位表態參選的立委紛紛端出牛肉，不淪為互相攻訐的口水戰，外界普遍認為是一場成功的電視辯論會。

趙天麟︰拚招商現金補助 防制空污

趙天麟提出經濟發展、空污防制、人口增長等三大重點，強調是招商市長，給予招商現金補助方案，將亞洲新灣區、二○五兵工廠打造為國際企業總部。

趙天麟承諾，要還給高雄乾淨的天空，增加電動汽機車比例。另要提高生育補助，希望任內高雄人口增加到三百萬。

管碧玲︰拚經濟 爭取設立國際機場

管碧玲強調，「高雄價值」四個字是她創造的，高市三十八個行政區中，其中二十八區有她的政績，立委任內共創造一萬個就業機會，她有能力當「經濟市長」。

管碧玲的政見著重在結合台南、屏東，創造南高雄生活圈，爭取設立國際機場，她承諾當選後將嚴格要求局處首長的清廉，局長貪污，市長負起連帶責任。

劉世芳︰推不老食堂 社區協力托嬰

劉世芳強調，要照顧老者推動「不老食堂」，每週至少一次，找公共空間讓老人家一起吃飯，每餐二十至四十元，食材菜色嚴格把關，同時要照顧弱者，推動「社區協力托嬰」，鼓勵社區的阿公阿嬤組成托育大軍。

劉世芳說，她沒有華麗口號，但有強大執行力，高雄才能脫胎換骨，例如上月動工的新台十七線，她讓軍方點頭，這條拖了十一年的道路正式興建。

林岱樺︰保障勞工就業環境 去污名

林岱樺說，誠實與良心是高雄最珍貴的價值，選舉不需要口號，並當場提出不違法募款、不辦大型造勢活動、透明公開競選細目等三項承諾。

林岱樺表示，她讓很多的高雄囝仔與國營企業產學合作，增加就業機會，未來將推動智慧產業特區、並保障勞工就業環境，去除PTT上對高雄「血汗勞工城市」的污名。

陳其邁︰遷都高雄 增幼教托育補助

陳其邁說，提出遷都是對高雄的信心，把經濟發展核心移到高雄，分散首都機能，扭轉過去重北輕南。

陳其邁也允諾在幼教、托育上，給予適度補助，幼教四歲補助延伸至二、三歲，托育也能對等中央加碼補助，讓在高雄工作打拚的人，安心落地生根。