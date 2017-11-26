〈南部〉產高質化塑料 鈦騰赴越南拓版圖

2017-11-26

〔記者李立法／屏東報導〕「我的公司不大，但員工都很爭氣！」「塑料界小巨人」鈦騰公司，每位員工平均年產值達八百萬元，以高質化技術與客製化服務贏得客戶信賴，總經理劉榮添說，鈦騰配合政府南向政策，進軍東南亞，希望政府能加強台廠與投資國產業鏈的媒合，為台廠創造更有利的行銷管道。

位於屏東加工出口區的鈦騰複合材料公司，成立十二年，專門生產高硬度、耐磨及抗高溫的塑化材料，產品包括IC載具、運動鞋底及汽、機車塑材等，台積電、大立光及耐吉（NIKE）等知名企業都是鈦騰的客戶，客製化服務是該公司強項，四十位員工為公司創造出三．二億元的年營業額。

劉榮添表示，人才和技術是台灣的優勢，以「質」取勝才能立足市場，是公司的經營理念，越南永福省是汽機車生產重鎮，上下游產業聚落集中，適合走高端技術的鈦騰前往開拓市場，配合政府南向政策，預計投資四百萬美元設廠。

劉榮添指出，越南新廠將於明年開出第一條生產線，屆時台、越兩地可同時出貨，對維持供貨穩定性很有幫助，利於爭取更多國際訂單。

屏東加工出口區分處長沈龍志表示，礙於國際政治環境現實，許多台灣廠商的產品在國外無法獲得關稅優惠，但台灣人很爭氣，發揮創意與拚勁，研發出別人難以超越的高質化產品，彌補價格上的劣勢。