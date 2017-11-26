〈南部〉日式宿舍變身 台東客家學堂啟用

2017-11-26

〔記者張存薇／台東報導〕老舊日式宿舍素雅變身！台東客家學堂昨天正式啟用，行政院長賴清德到場祝賀，他表示，台東市有廿七棟日式老宿舍很不容易，中央會全力支持老屋修復，讓每個城市的老房子都能發揮功能，成為年輕人發揮理想的文創基地。

賴揆︰讓老屋成為年輕人文創基地

台東客家學堂位於台東市寶桑路四○四巷內，為台東縣歷史建築「台東市民權里日式宿舍群」木造結構雙併式建築，縣府及立委劉櫂豪爭取一千六百八十八萬元預算整修展新貌，縣長黃健庭指出，台東縣共有四．六萬客家人，雖然在池上有客家文化園區，但台東市有兩萬三千位客家鄉親，地方持續爭取市區設置客家聚集活動場所，台東市民權里日式宿舍群共有廿七棟老舊宿舍，已全部納入歷史建築範圍，並完成國有財產署撥用，由縣府管理，經中央補助一億八千萬元、將分三年經費修復其中的十八棟，其中一棟就是客家學堂，成為傳承客家文化的重要基地。

賴清德指出，除了拚經濟，「文化台灣」也是重要的國家發展方向，中央大力支持原住民、客家等多元文化，而老屋翻修的另一層重大意義，就是對經濟或觀光產業發展有很大的幫忙，台南也曾推動「老屋新力」政策，近年已展現成效，台東市有廿七棟日式宿舍很不容易，中央會全力支持老屋翻新政策，成為年輕人發揮理想的文創基地。

此外，賴清德一早也到台東天后宮參拜，他說，擔任院長後首度到台東，除了解前瞻基礎建設、長期照顧升級版兩大重要建設執行進度及地方需求，也代表行政院到天后宮為國家祈福，其次也是要為去年台南大地震中，包括天后宮等全國民眾出錢出力幫忙，表達感謝。