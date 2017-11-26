〈台北都會〉北市今年參與式預算 93提案71過關

2017-11-26

參與人數 去年六千今年六萬

〔記者蕭婷方／台北報導〕打破傳統改為由下而上，讓民眾作主的「參與式預算」，於二○一六年上路，明年將邁入第三年，台北市長柯文哲昨出席參與式預算感恩茶會有感而發，第一年做得有點混亂，但也慢慢摸索前進，二○一六年參與人數僅六千人，今年度成長十倍，已經變成六萬人。

公民參與提案，以往議題要通過提案審議工作坊，再通過i-voting取得多數共識後，才會交由各機關執行入案。據統計，今年參與式預算共有九十三案提出，共有七十一案通過i-voting票選，參與投票人數達五萬七千多人，執行預算估計一億四千多萬元，均編列在一○七年度預算中。

北市民政局表示，考量北市新移民、原住民的人數較少，通過i-voting的門檻會比較困難，北市新住民、原住民只要通過提案審議工作坊後，直接交由各機關執行入案，今年共成案五案。

柯文哲致詞時表示，參與式預算的過程中最重要的是教育，也就是從提案、審查到交給局處編列預算的整個學習過程，如果當年度可以解決就直接解決，如果沒辦法的話就編列到下一年度的預算。

柯也回憶，一路上雖然跌跌撞撞，但越做越好，就像市政一樣，一開始有很多創新，但不知道如何做得更好，經過兩年多後也越來越穩定，相信明年可以做得更好。柯自豪向民眾說，不像其他縣市政府將參與式預算委外辦理，北市是由民政局以及區公所自行辦理，感謝參與的同仁與提案人以及公民審議團團員。