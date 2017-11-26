〈台北都會〉士林官邸菊展 知名電影場景加分

2017-11-26

〔記者黃建豪／台北報導〕二○一七士林官邸菊展昨開展，今年以「眾星雲菊」為題，主角不再只有大立菊，而是透過造景佈置，呈現不能說的秘密、神隱少女等十二個電影主題展區，加上總計十三萬餘盆菊花、十八場藝文活動與花藝攤位，號稱歷年最精彩，去年菊花展達四十五萬觀展人次，今年則盼吸引逾六十萬人次。

13萬盆布展 16天免費連連看

昨舉行開幕活動，台北市長柯文哲致詞表示，該菊展是全國唯一不收費的菊花展，市府預估（去年）逾四十五萬人次參觀，若每人消費一千元，即可創造四．五億元的產值，繁榮商家。

柯還爆料，公園處常驕傲說台灣菊花種得最好的就是台北市公園處，所以很驕傲把成果給民眾看，這次菊花展有十六天，從十一月二十五日至十二月十日，每天上午八點展出至晚間七點，今年菊花展主題眾星雲菊，就是將菊花和電影結合，把知名電影場景和菊花展覽整合在一起。

不能說的秘密 鋼琴綠雕搶鏡

重頭戲的十二個主題展區，網羅「馬達加斯加」、「神隱少女」、「少年PI的奇幻漂流」、「不能說的秘密」等九部電影場景布置展區，以「不能說的秘密」為例，就是打造巨大卻精緻的鋼琴綠雕，受人矚目，各主題展區則散落在九．二八公頃的公園範圍內， 等待民眾在漫步公園時發現驚喜。

藝文表演 聲樂家簡文秀獻聲

公園處表示，展覽期間例假日亦舉辦多達十八場藝文活動，除了「笑燦燦賞菊去」由知名聲樂家簡文秀、殷正洋、華姵、南方二重唱演唱多首著名歌謠外，還有蚊子電影院、菊藝彩繪、萬祥古箏表演、吉林退休老師合唱團、小丑氣球、特技表演等多元豐富藝文表演。

此外，今年菊花展在十二月有多項系列活動，贈送下午茶點、香港來回機票、一萬元禮券等獎項，詳情可上官方網站查詢（http://www.2017chshow.taipei/）。