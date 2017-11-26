〈台北都會〉柯砸錢辦商圈活動 學者打臉批「擺攤」

2017-11-26

台北生活祭 23商圈參與

〔記者蕭婷方／台北報導〕為提振活絡商圈，台北市政府搶搭耶誕商機，結合廿三個商圈、近七十攤店家參與，首度擴大規模堪稱北市商圈年度盛事的「台北生活祭」，昨日在新北投捷運站旁的七星街開跑，台北市長柯文哲也出席炒熱帶動買氣。但商圈人士感嘆，只有辦活動才有業績，盼市府多辦活動，為此，柯市府「雙管齊下」，不僅明年度產業補助預算從卅萬元大幅加碼到六百萬元，商圈補助也增加至近兩千萬元，學者卻「打臉」柯市府，批活動只是流於擺攤形式。

柯昨出席活動一改以往襯衫加西裝褲打扮，戴上耶誕帽化身耶誕老人，發放限量熊讚明信片給參與活動的小朋友，柯也逐一走訪在場攤位，並大推豬血糕與手工麻糬等特色小吃。

美食攤受歡迎 其他冷清

記者昨實地走訪生活祭的各商圈攤位，發現內湖七三七、西門町等主打美食特色、觀光的商圈人潮旺盛；反觀與特定產業結合的相機街、朝陽鈕扣商圈，生意則顯清冷。

事實上，近年由於產業轉型、景氣滑落，北市不少傳統商圈買氣衰退，尤其與中藥、成衣、批發等傳統產業結合的商圈更是首當其衝，大多靠辦理促銷活動吸引消費者掏腰包。

後火車站商圈理事長陳慶富指出，商圈整體業績相較過去幾年確實滑落許多，僅有在辦活動時買氣才會變好，商圈每年就等年底至過年期間拉抬生意，近來也有許多商家都轉型賣小吃或做旅館搶賺觀光財。內湖七三七商圈秘書長吳上煊也說「有辦活動有差」，行銷策略越好，人潮越多。

商圈補助加碼 明年二千四百萬

為促進民間消費，北市近幾年來砸錢補助各大商圈辦理各式節慶活動，今年產業補助及商圈補助共花一千五百卅萬元，分給各商圈、產業三十萬至八十萬元等補助辦理各式活動；明年度預算加碼至二千四百多萬元，希望能刺激民間消費。

學者：資源盤點、轉型才治本

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，北市商圈發展通常結合特定產業，如迪化街就與中藥有關，要重振北市商圈榮景，不僅各產業者本身應思考轉型問題，行銷手法也要與時俱進；同時，政府也應該要思考產業間的連接，商圈彼此也要串接關聯性，若僅辦理一次性煙火活動，短期業績看似增加，卻可能流於擺攤。

陳家瑜也建議，砸錢補助所有商圈、產業反讓城市行銷沒有亮點，政府應做資源與產業盤點，尋找特色，民眾可接受的商圈與產業先帶動，進行策略轉型才是關鍵。