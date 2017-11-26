〈台北都會〉耶誕腳步近 光之舞昨晚首映

2017-11-26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「歡樂耶誕城」的系列活動「童趣嘉年華」昨天起登場，包括Pororo、櫻桃小丸子、大耳查布等卡通明星表演歡樂唱跳，與親子同樂，此外，今年新增的「耶誕光之舞」光影秀昨晚首映，七彩燈光隨著音樂旋律跳動，搭配天空飄下的白雪造景，增添浪漫氣息，雖然天氣濕冷，民眾仍熱情參與。

新北市長朱立倫昨天傍晚變身成魔法師，帶領六位小魔法師高舉魔杖，點亮「耶誕光之舞」光影秀，絢麗的七彩燈光隨著音樂節奏變換光影，讓人目不暇給，吸引大批人潮觀賞、拍照；「耶誕光之舞」即日起每天下午五點四十五分至晚上九點四十五分，每逢各鐘點的十五分及四十五分表演，每次三分鐘。

朱立倫表示，往年的「歡樂耶誕城」以市民廣場及萬坪公園為主要展區，今年將燈區範圍延伸到站前廣場，打造「地表最美的拍照勝地」，並增設三座免費遊樂設施，包括「光速小戰機」、「轉轉糜鹿森林」及「耶誕特快車」，讓小朋友盡情玩樂。

在眾多的熱門拍照景點中，「藍色時光隧道」讓民眾流連忘返，全長七十公尺使用十萬顆燈泡構成，從外牆到天花板都綻放青藍色的璀璨燈光，浪漫極了。

觀光旅遊局局長陳國君指出，童趣嘉年華活動時間是下午兩點至晚間八點，地點為板橋車站站前廣場，今天下午三點起有「Pororo」特別演出及見面會、「BabyBoss」歡樂耶誕童趣歌舞秀、粉紅豬小妹陪你過耶誕、耶誕劇場「耶誕生命探險趣」等節目，今晚邀請台北大眾交響樂團演奏耶誕銅樂組曲。