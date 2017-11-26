〈台北都會〉違法隔間「黑數」多 新北工務局：逾6樓裝修須申請

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區公寓的違建套房大火狠奪九命，房東違法隔間是釀成悲劇的主因之一，市府工務局表示，集合住宅在室內裝修前，依法必須向地方政府申請，核准後才能施工，但多數民眾不清楚或逃避法令，違法裝潢叢生，今年以來僅核發一千五百多件許可證，恐有更多「黑數」管理不易，成為公安隱憂。
工務局主任秘書江南志指出，依「建築法」及「建築物室內裝修管理辦法」規定，供公眾使用的建築物進行天花板與內部牆面裝修，或施作高度超過地面一．二公尺的固定隔屏及分間牆變更等工程，都必須向地方政府申請，審查通過後才能施工，若違反規定可裁罰六萬至三十萬元，新北市一○五年只核發二二四一件室內裝修許可證，今年一月至十月僅核發一五八四件。
5層樓以下 改格局也要申請許可
他表示，六層樓以上的集合住宅且供公眾使用，進行任何室內裝修工程都必須向市府申請許可證；五層樓（含）以下的住宅如果按照原來的格局裝潢可以不用申請，但如果增加兩個房間以上或增設一處衛浴設施，例如從兩房一衛變成四房兩衛，就要提出申請。
工務局：年受理檢舉案達4千件
他坦言說，礙於稽查人力有限，實務上不可能進入民宅逐一清查，只能接獲檢舉後再會勘，市府平均一年受理四千件檢舉案，已讓稽查人員疲於奔命，要掌握全市住宅違法隔間的難度很高，經檢舉查報的對象，在合法範圍內可補申請程序或改善，但既有違建物不允許新增隔間或進行裝修。
市府：將透過相關公會 加強宣導
江南志表示，不但多數民眾不知裝潢整修房屋需要事先申請，有部分的傳統木工師傅或裝潢師傅也不熟悉法規，市府已透過相關公會宣導，專業技師或建築師一定清楚法令，未來會再透過相關公會加強宣導，讓木工、水電師傅承接工程時，提醒民眾注意並事先申請。
民眾須付技師簽證費 約數萬元
江南志分析民眾不願申報的原因，除了覺得程序麻煩，也擔心額外花一筆費用，因為聘請具有室內裝修審查人員資格的技師簽證，動輒要數萬元，而且民眾通常存有僥倖心態，認為自用住宅內並未妨礙他人，沒有申報的必要性，造成公部門管理不易，執行上也遭遇困難，將建議中央修法簡化申請程序。