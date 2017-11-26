〈北部〉宜蘭起薪太低 陳金德籲在地企業調薪

2017-11-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨天舉辦徵才活動，五十九家廠商提供上千個職缺，代理縣長陳金德認為，縣內平均薪水跟外縣市比起來偏低，呼籲廠商調漲薪資，開出好「薪」人徵求好員工才是「硬」道理。

在宜蘭運動公園體育館辦理的徵才活動，廠商開出薪資落在兩萬五千到三萬五千元，徵才廠商行業類別，包含十五家飯店旅館業、四家餐飲服務業、一家資訊科技業、二十七家傳產及製造業、兩家批發與零售物流業、十家教育服務業及其他，吸引六百五十人到場求職，其中兩百六十六人媒合成功。

平均低全國 二千至三千

根據統計，宜蘭縣剛入行的大學生，平均月薪兩萬五千至兩萬六千元，與全國總平均相比，少了兩千到三千元，陳金德說，宜蘭就業機會不如西部工業縣市，求職不易，這裡的平均物價雖然沒有台北高，但薪水應有調高空間。

「薪水高才是硬道理！」陳金德希望透過徵才活動幫助求職者找到理想工作，並期許廠商徵得適合人才，他坦言，十年前就覺得宜蘭各行各業薪資水平偏低，十年後的現在還是如此，建請徵才廠商找到好人才，記得給個好薪水。

礁溪老爺酒店人資部莊小姐說，三年前飯店有集體調薪，幅度在五％至十％，每年再依據個人表現調整薪水，員工平均薪資三萬至四萬元，下次集體調薪時機點，公司仍須審慎評估。