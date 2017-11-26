〈北部〉水資源局石門水庫漂流木丟通霄 環局擬罰

2017-11-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕石門水庫今年颱風過後堆積不少漂流木，但有價值的漂流木標售後，經濟部北區水資源局委託廠商，將剩餘無價值的漂流木，運到苗栗縣通霄鎮通灣里海邊國有保安林地堆置。地方發現裡頭夾帶不少垃圾，苗栗縣政府獲報會勘，環保局將把全部運送物包含漂流木視為廢棄物，研擬對北區水資源局開罰；農業處也將調查處理過程是否違反程序，並移交林務局後續處置。

苗縣府環保局秘書蔡政勳指出，接獲議員邱紹俊通報，會勘發現漂流木堆內夾雜大量垃圾，包括瓶罐、鋁箔包、塑膠袋等，明顯違反廢棄物清理法。環保局決定從嚴認定，將全部載運的物品包含漂流木在內當做廢棄物，調查後將依法開罰。

苗縣府農業處長陳錦俊表示，當時只接獲北區水資源局公文，「告知」苗栗縣政府將會把漂流木運到通霄鎮通灣里屬林務局管理的國有林班地，作為造林填地之用，縣府還來不及反應，東西就已經運到現場。

農業處林務科指出，雖然現場不屬縣府農業處管轄，但將啟動調查作為，了解在清運過程中，是否真的有依造法令執行公文中的造林程序、是否有過失不當之處，並會將調查卷宗交給主管機關林務局後續處置。

邱紹俊批評，「桃園市不要的東西戴到通霄海邊傾倒堆置，真的亂七八糟！」希望苗栗縣政府「硬起來」。

當地通灣里長黃進生也痛批，當時現場滿是垃圾，這種行為根本是把通霄當成石門水庫的垃圾場，相關單位應該給通霄人一個交代。