〈北部〉民俗類無形文資 苗縣新增3項

2017-11-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府召開無形文化資產審議委員會，通過新增「獅山勸化堂九獻禮」、「亂彈戲曲—王慶芳」、「客家八音—謝顯魁」等三項指定登錄為無形文化資產，其中獅山勸化堂九獻禮科儀長達三、四個小時，現已罕見，廟方除每年行禮如儀，也指導學生傳承。

苗縣府文化觀光局文化資產科表示，「獅山勸化堂九獻禮」源自古禮，反映族群及地方鸞堂禮儀，同時為廟堂九獻禮創始者，在全台廟宇禮俗中，殊為稀有，具備歷史性、文化性、特色性、在地性及傳統性要件，登錄為「民俗類」無形文化資產。

獅山勸化堂九獻禮 學校支持傳承

獅山勸化堂董事長黃錦源表示，勸化堂創堂一百一十七年來，遵循古禮，在玉皇大帝誕辰時行九獻禮，仍行禮如儀，流程長達三、四小時，如今禮生年紀愈來愈大，幸獲仁德醫護管理專科學校支持，鼓勵學生參與學習，傳承古禮。

亂彈戲曲 王慶芳唱腔、身段傑出

「亂彈戲曲」的王慶芳，出身自傳統戲曲世家，為苗栗地區重要亂彈戲曲表演藝師，專精亂彈戲曲表演藝術，唱腔、身段均傑出，長期從事亂彈戲曲之表演與傳承，為少數亂彈與客家戲曲之「戲先生」，所以登錄「亂彈戲曲」為縣內傳統表演藝術，並同時登錄保存者為王慶芳。

客家八音 謝顯魁為北部代表人物

苗栗縣的國定無形文化資產「客家八音」，顯著反映客家族群戲曲音樂特色，此次提報的保存者謝顯魁，為北部客家戲曲音樂代表性人物，精通各客家八音表演藝術、展現特殊技藝，體現客家採茶戲曲後場音樂風格。

文觀局長林彥甫表示，苗縣登錄的無形文化資產總數已有廿二件，民俗類五件、傳統表演藝術十七件，期望透過指定登錄，讓民眾更加認識縣內無形文化資產，縣府也將持續致力於文化資產維護與發揚。