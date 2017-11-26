〈北部〉長庚早產兒回娘家 走秀展現生命力

2017-11-26

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕林口長庚醫院昨舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請近百名早產兒及家長回娘家，同時舉辦「星光大道」讓小朋友走秀，每個人精心打扮的造型及落落大方的姿態，完全想像不到眼前活蹦亂跳的小朋友，剛出生時都是體重不足、甚至只有巴掌大，現場另展出「早產兒照片」，記錄他們堅韌的生命與成長歷程。

年僅一歲一個月大的張庭語，是現場年紀最小的早產兒，張媽媽說，當初因胎盤破裂引發敗血症，在廿三週又六天就生下女兒，庭語出生時只有廿八公分，體重僅六一○克，巴掌大的身體卻插滿管子，還得仰賴呼吸器，在醫院住了四個月才回家，談起孩子所受的苦，張媽媽語氣滿是心疼。

現場年紀最大的，是已就讀國一的雙胞胎兄弟洪晨昌、洪晨和，兄弟倆出生時的體重分別只有九○○克及一二○○克，洪爸爸形容，第一眼看見他們，身體就跟青蛙一樣大，洪媽媽則感動地說，非常謝謝醫療團隊的照顧，也希望兄弟倆健康成長，帶給其他早產兒父母希望。

二歲一個月大的蔡芷綺，媽媽懷孕廿六週又五天就生下她，爺爺蔡國禎說，小孫女出生後在加護病房整整住了七十五天，他每天都到醫院探視、鼓勵小孫女「爺爺來看妳了，要快快長大喔！」就連蘇迪勒颱風來襲也無阻，祖孫情讓人動容。

早產兒家庭在活動中也分享彼此育兒的甘苦，院方安排醫療人員針對小朋友的發育狀況提供諮詢，新生兒科主任朱世明表示，只要定期追蹤治療，早產兒也能健康成長。