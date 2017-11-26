〈北部〉桃園車站舊倉庫 將建軌道願景館

2017-11-26

預計於明年五月中旬完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕登錄為歷史建築的桃園車站舊倉庫，市府將改建為「桃園軌道願景館」，館內除配置桃園軌道歷史展示空間，還設有實體小火車體驗區、軌道及模型展示空間、軌道技術展區，並搭配３Ｄ多媒體互動區，讓民眾了解桃園過去、現在的軌道發展及未來願景，特別的是，館外廣場活動區將會展示實體潛盾機，讓民眾了解軌道地下化工程辛苦的一面，軌道願景館預計於明年五月中旬完工。

桃園車站舊倉庫建於一九三六年，當時是由新竹州農會針對桃園農業倉庫（一九二三年成立）所增設的「肥料配合所」，主要用於儲藏運輸販賣給新竹州下農民的肥料，戰後由台鐵接管成為桃園鐵路倉庫群，由於倉庫群的使用就是一部活生生的桃園鐵路運輸史，且建築形式保留完整極具歷史價值，市府於二○一六年六月廿九日公告登錄為歷史建築，並活化再利用。

交通局主任秘書熊啟中說，桃園車站舊倉庫主體建築高十米、寬十八．六米、縱深卅六米，屋架以木造屋架構成，傳承日治時期的西式風格，但屋頂板及桁架嚴重破損，將透過「桃園軌道願景館」計畫一併進行修復，計畫總經費六九六五萬元，文化部補助一一七九萬元，未來將以桃園的鐵道歷史為起點，述說桃園未來的城市願景。

復刻日治時期的桃園驛站

「桃園軌道願景館」空間展示內容以「過去—現在—未來」做線性串連，過去空間以「軌道歷史區」為主題，將復刻日治時期的桃園驛站、輕便車網圖故事展示牆、軌道歷史紀錄片等；現在空間以「軌道技術展示區」為主題，將設置潛盾機相關技術解說、發展沿革及挖掘進度等；未來空間則以「電動小火車」及「３Ｄ多媒體互動區」為主題，並結合桃園捷運願景及桃園十三區景色介紹。

戶外常態性展示潛盾機

熊啟中說，潛盾機是開挖地底隧道最重要的工具，發包中的綠線捷運及規劃中的桃園鐵路地下化工程，施工時都必須仰賴它，未來「桃園軌道願景館」戶外常態性展示開放式潛盾機，將會是展館的一大特色，也是全台創舉。