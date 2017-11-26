〈中部〉不怕被偷傘 迷你攜行傘架「金」豔

2017-11-26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勤益科技大學機械系教授陳聰嘉曾把妻子雨傘弄丟，而與教官蕭添進成功研發「迷你室內攜行集水雨傘架」，昨在校慶展示。民眾遇到下雨，手持具紀念性或高價雨傘時，便可將雨傘放進雨傘架進入室內，不怕雨傘放在戶外被偷。此作品獲得台北發明展金牌及德國紐倫堡發明展銅牌。

勤益科大昨舉行四十六週年校慶，由各系所的創意繞場競賽開場，學生使盡渾身解數，以各式各樣的道具及創意口號，秀出學生的青春活力；校方配合政府的「新南向政策」，今年招收了一百多位外籍學生，印尼、馬來西亞、泰國、越南及蒙古學生也帶來舞蹈表演。

勤益科大校慶 秀研發成果

此外，勤益還舉行技轉媒合、創客成果展，其中，機械系教授陳聰嘉與教官蕭添進合作，成功研發「迷你室內攜行集水雨傘架」，還獲得今年台北發明展金牌及德國紐倫堡發明展銅牌。

「迷你室內攜行集水雨傘架」目前已進入第四代，發想來自於陳聰嘉借用妻子一把具紀念性的雨傘，放在店外的雨傘置放架被拿走，讓老婆大人相當不高興；陳聰嘉便與蕭添進合作，研發第一代的「迷你室內攜行集水雨傘架」，不過只能卡住一種形狀的雨傘，且強度不夠，容易折斷。

陳聰嘉及蕭添進持續研發改良，改用塑膠噴出成形，不但增加強度，外型也更多元，更實用。

直到第四代，運用四根曲線造型立件，插立於基座，形成一個如柱狀的空間，加上輔具後，不但可放置各類雨傘，還可放枴杖，外型如同積木，可拼成一個大的雨傘架，也可當作杯架或書架。技術已移轉商業生產，並外銷至歐洲及日本。